Valentina Muntoni FOTO con indosso solo gli slip, che spettacolo

La Muntoni è bellissima e sexy in una foto dove appare completamente nuda tranne che per gli slip, favolosa

Valentina Muntoni condivide una foto in cui appare sensuale e fantastica mentre scatta un selfie nuda allo specchio, indossa solo gli slip. I commenti sono tantissimi e tutti complimenti per la sua bellezza e il fisico mozzafiato. Scrivono:”Tu non sbagli mai”, “Sei il paradiso”, “Bellissima”. Le sue foto sono molto artistiche e particolari, cattura le sagome sue e di ciò che è intorno a lei, creando bellissimi effetti con le ombre. Pensa molto ai dettagli anche, fotografa un bacio, un cappello, l’addominale o una stanza con letto disfatto e una finestra che da sulle montagne.

Valentina Muntoni fa arte nelle sue fotografie

La Muntoni non è solamente un’artista come stilista ma anche con il suo profilo instagram, i suoi scatti sono infatti arte. I dettagli che immortala fanno di una foto qualcosa di speciale e particolare. Un ombelico con una collana intorno con il ciondolo che ha la V. Oppure una foto allo specchio che sta in alto. Le sue foto nascondono un significato e sono artistiche e uniche. Ovviamente immortala anche i suoi lavori, i vestiti da lei disegnati per il suo marchio Rat and Boat. Come influencer è molto seguita, su instagram ha infatti 347 mila followers.

In molti apprezzano il suo stile un pò wild e confortevole ma elegante. Prima di diventare nota la Muntoni aveva già cominciato a condividere il suo stile su instagram, nel 2012 per la precisione. Ha anche fatto la modella per diverse compagnie. Lei è nata e cresciuta in Inghilterra anche se ha un nome italiano. Proprio in Inghilterra, a Londra ha conosciuto la sua socia e amica Stehanie Cata Bennett. Le due si sono conosciute ad una festa e si sono subito trovate in sintonia. Entrambe studiavano moda e hanno stretto subito amicizia.

Talmente tanto che hanno deciso di mettersi in proprio e tentare la fortuna con il loro talento. Hanno quindi deciso di aprire il loro marchio di moda Rat and Boa. Hanno risparmiato soldi e lasciato il loro lavoro precedente per buttarsi all’avventura. Il nome così strano si riferisce alle loro due personalità diverse come un Ratto e un Boa che sono molto diversi. Davvero originale.