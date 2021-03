Fabrizio Corona sconvolgente: “Lo ha fatto ancora”

A causa di alcune indiscrezioni continua a crescere la preoccupazione per la salute fisica e mentale di Fabrizio Corona

Barbara D’Urso dagli studi di Pomeriggio Cinque fornisce alcuni aggiornamenti sulla salute di Fabrizio Corona che alzano il livello di preoccupazione. A quanto pare infatti il fotografo che al momento è ricoverato all’ospedale Niguarda, nella notte avrebbe tentato di ferirsi di nuovo. Questa volta Corona avrebbe cercato di farsi del male utilizzando una penna biro. Soltanto il tempestivo intervento degli infermieri e del personale sanitario sarebbe riuscito a scongiurare ancora una volta il peggio. Secondo le testimonianze però Corona sarebbe comunque riuscito a procurarsi delle lesioni che avrebbero richiesto l’applicazione di alcuni punti di sutura. La notizia è giunta in studio dall’inviato sul posto della D’Urso che è riuscito a farsi rivelare i particolari dell’ennesimo tentativo autolesionista del fotografo direttamente dal suo avvocato. Quest’ultimo ha riferito che il suo assistito prosegue nello sciopero della fame e della sete ed appare al momento molto disorientato.

Il mondo dello spettacolo mobilitato per Fabrizio Corona

L’arresto di Fabrizio Corona ha fatto attivare una vera e propria gara di solidarietà nei confronti del fotografo da parte di diversi personaggi del mondo dello spettacolo. In prima fila Barbara D’Urso che ha cercato di raccontare al suo affezionato pubblico televisivo un uomo completamente diverso da quello purtroppo descritto dalla cronaca attuale. Nel suo studio infatti in questi giorni si sono susseguiti diversi volti noti, fra cui molte sue ex fidanzate, ognuna delle quali impegnate a portare avanti la sua difesa. Fra queste una delle più accorate è stata Asia Argento che ha speso bellissime parole nei confronti di Corona definendolo di sicuro “non una persona cattiva“. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Belen che di fronte alle telecamere si è commossa per la difficile situazione che sta vivendo il suo ex compagno.

Intanto il fotografo è tenuto sotto osservazione dai medici dell’Ospedale Niguarda che hanno ritenuto opportuno sottoporlo ad una alimentazione forzata attraverso delle flebo. Le sue condizioni fisiche e mentali infatti, peggiorate dallo sciopero della sete e della fame che ancora porta avanti, continuano a destare forti preoccupazioni.