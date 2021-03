Avanti un altro, la rivelazione di Bonolis in studio: “E’ un pervertito”

E’ in onda una nuova puntata del preserale su Canale 5 Avanti un altro e Paolo Bonolis non perde occasione di scherzare con i concorrenti

Paolo Bonolis e Luca Laurenti regalano ogni sera grandi emozioni al pubblico italiano. Conducono infatti il programma Avanti un altro e come sempre non rinunciano a far divertire il pubblico in studio e a casa con le loro battute e interazioni con i concorrenti. Oltre a questi ci sono anche i soliti ospiti come Francesco Nozzolino che fanno alcune domande ai partecipanti. Solo che a volte escono fuori dei retroscena imbarazzanti proprio com’è successo nella serata di oggi 15 marzo.

Avanti un altro, cosa è successo in studio?

Come sempre tra gli ospiti c’è il giovane Francesco Nozzolino, il personaggio arrivato in tv grazie a Barbara D’Urso che lo ha invitato più volte nel suo studio. Durante la puntata, il ragazzo ha fatto una domanda alla concorrente di quel momento, facendo riferimento ad un lucertolone xxxl, durante la spiegazione ha affermato: “Pare che fosse dotato”. Non ha neanche finito la frase che subito Paolo Bonolis ha detto: “Che te pare”. E il giovane è scoppiato a ridere con la sua risata contagiosa. “Per una volta che era partito bene – continua il conduttore – sempre lì va a finire”. Facendo riferimento a Nozzolino. Poi girandosi verso la concorrente ha spiegato: “Questo è un lombrico, è un pervertito, questo è indemoniato”. E allora Francesco risponde prontamente: “Io vado di cose grosse”. Continuando la spiegazione, Paolo Bonolis chiede dubbioso: “Perché si esalta quando parla di lunghezze?”.

Come sempre Avanti un altro regala divertimento e allegria agli italiani, che oggi si ritrovano quasi tutti in zona rossa ed hanno bisogno di un po’ di compagnia. Paolo Bonolis e Luca Laurenti ce la mettono tutta.