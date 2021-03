Sabrina Salerno non crede ai suoi occhi: “Una cosa così non l’ho mai vista” – FOTO

Sabrina Salerno ha emozionato il suo pubblico dei social condividendo uno scatto in cui è rimasta a bocca aperta

Come superare il mezzo secolo ed essere ancora più bella ed affascinante di quando aveva venti anni è un segreto che solo poche persone sono riuscite a conquistare. Fra queste c’è senza dubbio Sabrina Salerno che ha spento 53 magnifiche candeline. Per questa occasione la cantante si è concessa una torta davvero incredibile che ha voluto condividere, purtroppo soltanto in foto, con quanti le vogliono bene. Accanto infatti ad una Sabrina assolutamente raggiante i tantissimi follower, fra cui anche molti volti noti dello spettacolo, hanno potuto ammirare una splendida torta di tre piani. Ad ispirare la creatività de pasticciere sono state senza dubbio le mitiche avventure di “Alice nel paese delle meraviglie“. Oltre alle famose carte infatti è possibile notare il grande orologio della favola. In cima poi troneggia una scritta che ricorda magnifiche stelle scintillanti che recita ovviamente “Happy Birthday Sabrina“.

Sabrina Salerno, un’icona sexy che non conosce tempo

Sabrina Salerno ha appena soffiato su 53 candeline eppure la sua bellezza è ancora in grado non solo di accendere le fantasie degli italiani ma anche di riuscire a far invidia a ragazze con la metà dei suoi anni. Dai tempi in cui insieme a Jo Squillo accendeva le piazze cantando orgogliosamente il proprio “siamo donne, oltre alle gambe c’è di più“, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. Eppure Sabrina Salerno è riuscita ad attraversare gli anni mantenendo intatta la sua bellezza e anzi ad aumentarla aggiungendo fascino. Il suo fisico atletico, merito oltre che della natura anche di una costante cura del corpo, le hanno permesso di restare una vera icona sexy.

Oltre alle gambe c’è davvero tanto altro in lei se si considera la straordinaria carriera che è riuscita a portare avanti. Grazie al suo talento e all’estro artistico infatti Sabrina è riuscita a travalicare i confini nazionali diventando un volto noto ed ammirato anche all’estero. Le foto che quotidianamente condivide sui social raccontano la vita di un’artista appagata non soltanto grazie alle sue doti fisiche ma anche per merito di una carriera unica nel suo genere.