E’ in onda una nuova puntata del preserale su Canale 5 Avanti un altro e Paolo Bonolis non perde occasione di scherzare con i concorrenti

Paolo Bonolis e Luca Laurenti regalano ogni sera grandi emozioni al pubblico italiano. Conducono infatti il programma Avanti un altro e come sempre non rinunciano a far divertire il pubblico in studio e a casa con le loro battute e interazioni con i concorrenti. Sono diversi i partecipanti che si stanno susseguendo nella puntata del 15 marzo e tra questi c’è Martina, una ragazza di ventitré anni che ha confessato ai conduttori di essere alla ricerca dell’amore vero. Così Bonolis scherzando le ha chiesto: “Come lo vuole?”.

Avanti un altro, Paolo Bonolis il nuovo cupido?

