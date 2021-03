“Cosi lo uccidono” il messaggio sconvolgente su Fabrizio Corona

Si espone a gran voce il critico d’arte Vittorio Sgarbi sul discusso arresto di Fabrizio Corona: “significa ucciderlo”.

In seguito all’arresto ed alla revoca dei domiciliari per l’imprenditore Fabrizio Corona, le sue condizioni pare che siano attualmente in netto peggioramento. Il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi si è esposto con molta risolutezza in merito alla questione. Come anche altri esponenti del pensiero collettivo e del mondo dello spettacolo stanno mostrando in questo momento la loro solidarietà verso un gesto che pare essere stato definito come “azzardato” da parte della magistratura. Fra questi, oltre alle parole di indignazione dell’intellettuale ed opinionista ferrarese, appaiono i nomi del conduttore Massimo Giletti e della stessa madre personaggio televisivo italiano incriminato.

Vittorio Sgarbi interviene sull’arresto di Fabrizio Corona

“Certamente sul piano morale qualcuno potrebbe fare delle obiezioni”, ha iniziato così il suo discorso contrariato nei confronti della scelta intrapresa dalla magistratura. Sgarbi vorrebbe piuttosto intervenire a favore di una scelta che possa realmente fare del bene all’uomo. O che possa ad ogni modo aiutare Fabrizio a scegliere la via di un percorso rieducativo. Piuttosto che, all’età adesso di 46 anni e con un passato già trascorso in prigione, condannarlo nuovamente. Continuerà infatti lo stesso Vittorio a tal proposito: “Ma condannarlo… quanti anni ha? A sette o otto e poi farlo uscire? Perché i magistrati possano dire ‘non seguite questo esempio?’“

E giungendo nel cuore della riflessione esorta infine a riflettere: “Ma le persone non devono dare buoni consigli o cattivi esempi, devono comportarsi più o meno correttamente. Andare in televisione non è una scorrettezza“.

Mentre il video dell’arresto viene accolto con scalpore ed indignazione da una buona parte della popolazione, Fabrizio dopo essere stato arrestato ed obbligatoriamente ricoverato, ha sancito l’inizio di uno sciopero della fame e della sete. “Questa mania di protagonismo, e mi riferisco alla magistratura e agli inquirenti…“, ecco una delle ultime opinioni sul caso in diretta dall’Arena.