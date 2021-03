Ascolti tv 14 marzo: ancora una volta al primo posto

Le indagini di Lolita Lobosco o Live-non è la D’urso? Ecco quali sono i dati di ascolti tv del 14 marzo, tutti i dettagli nel nostro articolo

Ieri 14 marzo è andata in onda un’altra puntata di Le indagini di Lolita Lobosco con la protagonista Luisa Ranieri nei panni di un commissario. Era l’ultima puntata e si è visto poiché il pubblico appassionato ha seguito la serie con molta ammirazione, su canale 5 invece Barbara D’Urso ha portato avanti un’altra serata tra gossip e intrattenimento. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti tv? Ecco i dati.

Ascolti tv 14 marzo: quali sono i dati?

Al primo posto su Rai1 è andato in onda Le indagini di Lolita Lobosco, che è stato la scelta di 7.090.000 spettatori pari al 28.8% di share, in seconda posizione su Canale5, Live Non è la D’Urso ha tenuto incollati allo schermo 2.004.000 spettatori pari all’ 11.8% di share, e al terzo posto Rai3 con Che tempo che fa è di 3.121.000 spettatori pari ad uno share dell’11.3%. A seguire Rai2, con 9-1-1 e 9-1-1 Lone star ha conquistato rispettivamente 000 spettatori, 0% e 000 spettatori, 0%; Lo specialista su Rete4 ha raccolto davanti al video 605.000 spettatori, arrivando a totalizzare un dato share del 2.5%. Poi ancora Italia1 ha trasmesso La Maledizione della Prima Luna, che ha intrattenuto 1.297.000 spettatori, pari ad uno share del 5.6%; La7 con Non è l’Arena ha conquistato 1.345.000 spettatori con uno share del 5.1%, TV8 con Bruno Barbieri-4 Hotel, 604.000 spettatori, share 2.2% ed infine Nove con Tra le nuvole, 267.000 spettatori, share 1.1%.

Questa sera tra le novità del giorno ci sarà l’inizio del nuovo reality L’isola dei famosi su canale5 diretto da Ilary Blasi dove per la prima volta ci sarà anche Tommaso Zorzi. Su Rai1 invece andrà in onda Makari e tanti altri programmi sugli altri canali. Voi avete già scelto cosa guardare?