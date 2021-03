Lolita Lobosco. Lunetta Savino: “Io e Luisa Ranieri abbiamo in comune…”

Le indagini di Lolita Lobosco. Parla una delle protagoniste, Lunetta Savino. Cosa ha detto della collega Luisa Ranieri

Le indagini di Lolita Lobosco è una una miniserie televisiva tratta all’omonima saga di romanzi polizieschi nati dalla penna di Gabriella Genisi. La protagonista è appunto Lolita Lobosco, vicequestore del commissariato di polizia di Bari, interpretata magistralmente da Luisa Ranieri. L’attrice è moglie di Luca Zingaretti, casualmente anche lui volto di uno dei personaggi dell’universo crime più amati della tv italiana, Il Commissario Montalbano ( “figlio” di opere letterarie; in questo caso di Andrea Camileri).

Le prime due puntate di Lolita Lobosco sono state trasmesse su RaiUno rispettivamente il 21 e 28 Febbraio. Per vedere le successive dovremo attendere la fine del Festival di Sanremo sulla medesima rete. Andranno in onda il 7 e 14 marzo.

Il ruolo di Nunzia, la madre di Lolita, appartiene a un volto molto conosciuto dal pubblico italiano, quello dell’attrice Lunetta Savino. Cosa ha detto della produzione della serie?

Lolita Lobosco. Le parole di Lunetta Savino

Lunetta Savino ha ottenuto grandissima popolarità in passato grazie a una serie tv diventata iconica nella storia dello spettacolo italiano: Un medico in famiglia, in cui interpretava il ruolo di Cettina Gargiulo. Tuttavia, la sua carriera affonda le radici essenzialmente nel teatro. Poliedrica, si è saputa destreggiare benissimo anche tra piccolo e grande schermo.

Ne Le indagini di Lolita Lobosco interpreta Nunzia, madre della protagonista, nonostante siano solo 16 gli anni di differenza tra lei e Luisa Ranieri. Della collega ha detto: “Luisa è stata una bella scoperta. Siamo entrambe molto solari e ci accomuna un’ apertura mentale che ha permesso un confronto tranquillo nella costruzione della scena e del personaggio. E’ stato perfetto per costruire il rapporto madre-figlia” – ha poi proseguito: “E’ stato piacevole lavorare insieme, non solo per l’aspetto professionale ma in particolare per quello umano”.

La serie ha un significato profondo per Lunetta Savino in quanto è stata girata a Bari, sua città natale. Non solo, è possibile scorgere anche location come Monopoli, Polignano a Mare, Putignano, Fasano. “Sono molto legata a Bari, nonostante sia andata via molto giovane” – ha raccontato l’attrice – ” E’ un luogo che sorprende ogni volta che ritorno, con i suoi cambiamenti, la sua modernità e vivacità. Un posto bello da vivere che mi restituisce nostalgie e ricordi, soprattutto ora che pezzi importanti della vita vengono a mancare”.