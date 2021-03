Per Sanremo Cesare Cremonini da casa interpreta la canzone di Diodato. Playback ed esibizione al pianoforte a dir poco stupenda

Ieri sera l’inizio dell’attesissimo 71esimo Festival della canzone italiana di Sanremo. Un’edizione delle kermesse che resterà nella storia. Senza pubblico e con un protocollo rigidissimo da seguire per il contenimento del Covid, in un momento in cui tutti gli spettacoli dal vivo sono ormai fermi da un anno.

Sanremo e il suo direttore artistico, Amadeus, hanno voluto sfidare tutti e tutto e andare in onda comunque nel rispetto delle norme, senza scambi di mani, abbracci, fino alla classica consegna dei fiori affidata ad un carrellino spinto da Amadeus.

Insomma l’edizione della rinascita come il presentatore l’ha definita che è iniziata così come era finita, con l’esibizione del vincitore del 70esimo Festival di Sanremo, Diodato con la sua “Fai rumore”.

Un ultimo momento felice quello della sua vittoria di un 2020 che di lì a poco avrebbe cambiato le vite di tutti. E così Amadeus si è affidato a lui per dare fuoco alle fiamme ed entrare nel vivo della gara. A seguire da casa lo spettacolo anche Cesare Cremonini che ci ha regalato una simpatica e bella performance.

Cesare Cremonini e il playback di Diodato: boom di visualizzazioni

Anche Cesare Cremonini non ha resistito dal cantante la canzone vincitrice dello scorso Festival di Sanremo. Anche lui da casa, come milioni di spettatori, si è immedesimato ed è esploso vigoroso sulle note di “Fai rumore” di Diodato.

E mentre il giovane artista canta sul palco dell’aAriston, Cesare Cremonini da casa sua ci regala su Instagram un magnifico playback della canzone. Una performance perfetta nella quale l’ex componente dei Lunapop canta in playback e nel mentre fa anche finta di suonare il piano.

L’emozione, il pathos e la gioia sono così forti che la sua esibizione sembra reale. “Io il @festival.sanremo2021 lo guardo tutto al pianoforte così 😂❤️🇮🇹🌹🌹🌹” ha scritto a corredo del post che in brevissimo tempo ha totalizzato un boom di visualizzazioni e di commenti che hanno celebrato la sua bravura e maestria.