Carolina Stramare: dalla Cina all’Isola dei famosi, arriva una rivelazione

Carolina Stramare sarà una delle naufraghe dell’Isola dei famosi? Prima di partire però l’ex Miss Italia svela dei retroscena della sua vita

L’abbiamo conosciuta come Miss Italia 2019, oggi è pronta a diventare una delle naufraghe dell’Isola dei famosi. Con la sua bellezza non solo ha conquistato il pubblico italiano ma anche l’Oriente che l’ha scelta per un lavoro molto importante. Stiamo parlando di Carolina Stramare, la giovane ventenne che con impegno e determinazione si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo e della moda. A pochi giorni dall’inizio del reality, la modella ha rivelato alcuni retroscena della sua vita al settimanale Di più.

Carolina Stramare: è pronta per L’isola dei famosi?

Dopo il successo di Miss Italia, Carolina Stramare a differenza di tante sue colleghe ha scelto la via della moda e si è dedicata completamente a quel mondo che sempre la incuriosiva. Così sono iniziati i suoi primi shooting fotografici, fino a quando è stata notata dal direttore marketing dell’Alfa Romeo, che l’ha ingaggiata come testimonial. Carolina è così partita per la Cina per presenziare alla Ciie, la più grande fiera cinese dell’import-export dove anche il brand sopra citato esponeva le sue auto. Per la ragazza è stata un’esperienza unica che l’ha resa più matura e sicura di sé, una volta tornata non ha avuto più bisogno dell’aiuto dello psicologo.

Ora non vede l’ora di buttarsi nella nuova avventura che l’attende: L’isola dei famosi. Riuscirà a resistere a tutte le intemperie e prove del programma?