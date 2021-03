Ti sblocco un ricordo, esattamente 22 anni fa Gerry Scotti sfondava il bancone di Striscia – VIDEO

1° marzo 1999. Gerry Scotti che sfonda il bancone di Striscia è uno dei video cult della storia della nostra tv e non possiamo che riproporlo

Solo poche settimane fa il tg satirico di Canale Cinque ha festeggiato le sue prime 7mila puntate. Varato il 7 novembre 1888 “Striscia la notizia” continua a fare il suo eccellente lavoro con gli inviati pronti a far luce sui fatti nascosti e dare così ai cittadini sempre una comunicazione sincera e reale.

Forse non tutti si ricorderanno ma la prima edizione del programma, condotta da Ezio Greggio e Gianfranco D’Angelo, è andata in onda su Italia 1. Si pensò bene però di slittarlo pochi mesi dopo su Canale Cinque visto la mole di ascolti che in poco tempo ottenne da parte del pubblico a casa.

Ma dietro il bancone per qualche tempo si alternarono anche Gerry Scotti e Gene Gnocchi, e proprio il primo esattamente 22 anni fa fu protagonista di uno sketch esilarante. Ve lo ricordate?

Gerry Scotti sfonda il bancone di Striscia, facciamo un salto indietro nel tempo

Sarà proprio l’8 marzo prossimo che Gerry Scotti e Francesca Manzini torneranno sul bancone di “Striscia la notizia”. Gerry ha ammesso: “Non sono più i bei tempi in cui facevo il disc jockey nella bassa padana e potevo uscire dalla torta a mo di spogliarellista”. Però per il pubblico a casa è sempre un grande piacere vedere il mattatore dei “Tu sì que vales”.

Gerry è stato anche protagonista 22 anni fa di un salto clamoroso sul bancone di Striscia che lo ha distrutto sotto gli occhi increduli di Gene Gnocchi, suo compagno, allora, nella conduzione. Nel video sentiamo infatti dire a quest’ultimo:

“Ma se lo avevi provato 5 minuti fa prima della diretta, ora cos’è successo?”. Ma Gerry cerca solo di divincolarsi da dentro il bancone di legno e compensato che lo ha risucchiato. Un filmato cult che farà sicuramente sorridere moltissimi fan della trasmissione satirica.