Allerta alimentare, ritirato prodotto per presenza di vetro al suo interno

Ancora un nuovo ritiro alimentare da parte del Ministero della Salute che stavolta ha sequestrato un lotto per la possibile presenza di pezzi di vetro al suo interno. Nello specifico stavolta si tratta di Filetti di acciughe del mediterraneo venduti in confezioni da 80 grammi con lotto 20328, e scadenza 23/05/2022.

Il marchio del prodotto è “Triglia Srl”, nome del produttore Iconsitt Srl sito in via Gabriele D’Annunzio, Bagheria (Palermo). Marchio di identificazione dello stabilimento IT 455 CE.

Panciottelli ai funghi surgelati venduti in unità da 450 grammi. I lotti in questione sono L0107, L0112, L0117, L0124, L0125, L0134, L0180 con scadenza riportata al 31/07/2021. Nome del produttore Sia, Società Italiana Alimenti Spa sita in via P. Togliatti 20, 63073 Offida (Ap).

venduti in unità da 450 grammi. I lotti in questione sono L0107, L0112, L0117, L0124, L0125, L0134, L0180 con scadenza riportata al 31/07/2021. Nome del produttore Sia, Società Italiana Alimenti Spa sita in via P. Togliatti 20, 63073 Offida (Ap). Keb’s Kebab di pollo 350 g, lotto di produzione 8574274 con data di scadenza 22/01/2021. Marchio del prodotto Aia Spa, marchio del produttore Agricola Tre Valli Soc. Coop, Santa Maria di Zevio (Vr);

350 g, lotto di produzione 8574274 con data di scadenza 22/01/2021. Marchio del prodotto Aia Spa, marchio del produttore Agricola Tre Valli Soc. Coop, Santa Maria di Zevio (Vr); Kebab di pollo Conad 350 g, lotto di produzione 8574274 con data di scadenza 22/01/2021. Marchio del prodotto Aia Spa, marchio del produttore Agricola Tre Valli Soc. Coop, Santa Maria di Zevio (Vr).

Come per ogni ritiro segnalato sul sito del Ministero, si consiglia sempre di non consumare il prodotto in questione e di riportarlo nel punto vendita dove è stato acquistato per la sostituzione o il rimborso dell’importo versato, anche senza scontrino.