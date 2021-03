Lorella Cuccarini: messaggio per l’assistente: “Penso ogni bene”

Cosa ha detto Lorella Cuccarini nei confronti della sua assistente? Elena D’Amario si sta facendo amare dalla scuola e dal pubblico

Da un paio di mesi è iniziato uno dei programmi storici di Mediaset, in onda ogni sabato pomeriggio su canale 5, stiamo parlando di Amici. Alla guida e alla regia c’è l’impeccabile Maria De Filippi che ogni anno dà un tocco nuovo alla trasmissione spiazzando il pubblico appassionato. Quest’anno sotto certi aspetti ha cambiato le carte in tavola e più precisamente ha chiamato a lavorare insegnanti nuovi come Arisa per l’ambito musicale e Lorella Cuccarini per la danza. Quest’ultima ha come assistente un’ex allieva della scuola che giorno dopo giorno si sta facendo amare da tutti.

Lorella Cuccarini: cosa pensa della sua assistente?

Molti di voi avranno sentito parlare di Elena D’Amario, la nota ballerina di Amici che nelle prime puntate ha dato filo da torcere all’insegnante Alessandra Celentano, ma si sta facendo amare dagli allievi e dal pubblico a casa. La ragazza è l’assistente di Lorella Cuccarini che la reputa una persona meravigliosa dentro e fuori al programma. “Di lei penso ogni bene. Io e Marcello Sacchetta realizziamo con lei le coreografie – ha rivelato Cuccarini a Tv sorrisi e canzoni – Non fa ballare i ragazzi e basta, ma ha una visione su di loro. Fa raccontare la loro storia”.

La ballerina non è di certo alle prime armi e si vede, Elena dopo aver partecipato ad Amici 2009, si è trasferita a New York dove ha fatto parte della compagnia americana Parsons Dance Company.