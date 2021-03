Amici, Maria De Filippi resta di ghiaccio: i baci che nessuno si aspettava

Ad Amici è accaduto l’inaspettato in studio, è andato in onda un bacio durante l’esibizione: di chi si tratta?

Il talent Amici ha regalato tante emozioni negli ultimi daytime trasmessi. Alcuni allievi avevano disatteso il regolamento riguardante l’ordine delle stanze, messe a disposizione per la frequentazione delle lezioni. La produzione aveva così deciso di disporre un provvedimento nei confronti degli inadempienti, impedendo loro di parteciparvi, obbligandoli così a prepararsi in autonomia. Nel corso delle esibizioni, è accaduto qualcosa di inaspettato che ha gettato il gelo nello studio.

Il bacio durante l’esibizione

Il momento consumato in studio, ha come protagonista proprio uno degli studenti più colpiti dal provvedimento per il comportamento scorretto. Si tratta di Alessandro Cavallo, il ballerino 21enne originario di Brindisi.

Il promettente e completo danzatore è diplomato all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano ed è uno dei partecipanti più considerati di questa edizione di Amici. Dopo aver ricevuto la lavata di capo da Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, alla quale ha reagito con della criticata spavalderia, ha lasciato rispondere l’esibizione sulle note di “A’ Rumba degli Scugnizzi“, eseguita egregiamente.

Ma durante lo svolgimento, è accaduto l’inaspettato. Erano già evidenti le effusioni scambiate tra lui ed Enula Bareggi ritratte dalle telecamere, con la quale ha instaurato un legame che era tuttavia rimasto “dietro le quinte”. Ci ha pensato lui a togliere ogni dubbio, strappando alla bella cantante il bacio nel corso della coreografia, nella quale ha più volte interagito con lei, che era posizionata proprio vicino a lui, in attesa della sua esibizione.

Dopo aver concluso il ballo, non sono mancati i complimenti di Lorella Cuccarini, che non ha lasciato l’occasione di commentare il dolce scambio tra i due: “Abbiamo visto un bacio che ci dice qualcosa Maria?“. Mancata la risposta della conduttrice, che è rimasta di ghiaccio.

Inquadrata proprio un attimo dopo l’esternazione dell’insegnante, Enula non è apparsa particolarmente contenta di quella dimostrazione.