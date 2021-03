Storie italiane, l’annuncio in diretta: “Era molto giovane”

Si è conclusa la puntata del 2 marzo di Storie Italiane e alla fine del programma la conduttrice ha fatto un annuncio importante, quale?

Si è conclusa la puntata del 2 marzo di Storie Italiane, programma di cronaca e attualità condotto da Eleonora Daniele. Oggi finita la seconda parte la presentatrice ha voluto fare un annuncio importante per ricordare una persona cara al mondo dello spettacolo. “Era molto giovane” ha affermato facendo riferimento ad un lutto.

LEGGI ANCHE>>>Storie Italiane, Eleonora Daniele commuove il pubblico: “Scusate se…”

Storie italiane: emozione in studio, perché?

LEGGI ANCHE>>>Storie italiane, in collegamento un ospite speciale (ANTICIPAZIONI)

Quella del 2 marzo è stata una puntata toccante, Storie italiane riesce sempre ad entrare nei cuori degli italiani con argomenti e temi importanti e di alto livello. Alla fine della seconda parte la conduttrice ha voluto ricordare una persona cara al mondo dello spettacolo, il dj Claudio Coccoluto è morto questa mattina presto ed ha lasciato tutti senza parole. “Aveva 59 anni ma non stava bene da tempo. Era una figura importante come tanti personaggi non molto conosciuti dal grandissimo pubblico”. Ha spiegato la Daniele, affranta dal dolore per la perdita del caro. “E’ stato importante come dj e come persona – ha spiegato il giornalista Riccardo Bocca, ospite in studio – che ha esportato all’estero un modo e una mentalità di fare musica che ha portato poi a tanti successi di altri”. Inoltre sempre in diretta, il giornalista ha affermato che Claudio era anche impegnato nel sociale e nella lotta contro le dipendenze.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Storie Italiane (@storieitalianerai)

Dopo aver mostrato la foto, la Daniele ha salutato il pubblico dando appuntamento alla prossima puntata che andrà in onda domani mattina, con tanti altri ospiti e storie speciali da raccontare.