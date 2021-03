Storie Italiane, Eleonora Daniele commuove il pubblico: “Scusate se…”

Eleonora Daniele regala agli italiani un’altra puntata di Storie Italiane, cosa è successo oggi 1 marzo? Scopriamo insieme i dettagli

Ormai non passa giorno in cui la conduttrice Eleonora Daniele alla guida di Storie Italiane, programma di attualità e cronaca, non parli di problemi riguardanti bambini affetti da malattie gravi. I piccoli le stanno a cuore e ogni volta cerca sempre di aiutare le famiglie anche solo con un appello o un messaggio di conforto. Oggi, 1 marzo, la presentatrice è di nuovo tornata sull’argomento SMA, patologia che colpisce molti neonati. A differenza delle altre volte, la conduttrice non ha resistito ed è scoppiata in lacrime.

Storie italiane: cosa è successo il 1 marzo?

Anche oggi da qualche tempo a questa parte, Eleonora Daniele ha lanciato un appello per ricordare la gravità della SMA, malattia che colpisce i neonati e di cui i genitori stanno chiedendo a gran voce da tempo l’autorizzazione di un farmaco importantissimo per salvare la vita ai loro figli. “Mi commuovo sempre quando raccontiamo queste storie. Storie di bambini che purtroppo stanno male” ha aggiunto la conduttrice, dopo essersi lasciata andare alla commozione. Ha poi ringraziato tutti i telespettatori che ogni giorno inviano messaggi sui social alla trasmissione, in segno di vicinanza alle famiglie che stanno affrontando questa battaglia difficile.

La donna fa poi riferimento a Maria Grazia Cucinotta che da un po’ si sta dedicando completamente attraverso campagna di beneficienza a questo argomento molto importante. “Spero che si facci in fretta, il più fretta possibile”, ha concluso la Daniele, commossa e emozionata.