Barbara D’Urso attende Oppini con un abito da censura, pazzesca – FOTO

Nella puntata di Domenica Live di ieri, Barbara D’Urso si è presentata con un abito chemisier rosa fiorato con un profondo spacco. Lei mostra le gambe ma i fan l’attaccano

Una puntata scoppiettante quella che si è vista ieri sera a Domenica Live dove sono stati invitati da Barbara D’Urso l’ex gieffino Francesco Oppini, la fidanzata Cristina Tomasini e Alba Parietti, i quali hanno parlato del loro rapporto come famiglia e dell’esperienza dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Lo sguardo dei telespettatori però è caduto nell’outfit della conduttrice che ha voluto anche immortalare nella sua pagina Instagram l’incontro con la coppia invitata in studio.

Lei si mostra seduta sul divanetto bianco dello studio con lo spacco dell’abito molto aperto, le gambe sono il punto focale dello scatto e non passano certo inosservate. Ai piedi invece Barbara calza dei sandali rosa baby con plateau e tacco altissimo, forse un 15 centimetri. Questa volta però il web non è dalla sua parte e la conduttrice viene criticata pesantemente.

Barbara D’Urso criticata sui social, i fan non hanno apprezzano il suo look e l’ospite in studio

È spesso al centro del gossip e della critica mondana per la sua estrosità, ma stavolta i fan di Barbara D’Urso non gliel’hanno certo mandata a dire. Nei commenti a margine dello scatto in questione la conduttrice Mediaset è stata accusata di vestire in modo troppo appariscente e per nulla adatto alla sua età. I commenti sono anche molto offensivi, ma vediamoli insieme.

“Aprilo di più il vestito…le scarpe ORRIDE”, “Livello molto molto alto 😢😂😢”, “Non ti guardo neanche si mi pagi” e anche “Barbara ma queste scarpe???? Ma come puoi? Sono imbarazzanti orribili e decisamente fuori moda...🤦🏻‍♀️”. Poi gli haters l’attaccano per la partecipazione di Oppini in studio ed i commenti sono incentrati sulla sua presenza costante in tutte e trasmissioni televisive solo per farsi pubblicità:

“Oppini ormai ovunque più della madre…”, “Non lo guarderò per vedere questo antipatico”, “Si vede che è registrato, Francesco non si perde la Juve alle 18,00. Anche nel pomeriggio e stanotte preparati al grande floppp”. Vedremo se Barbara avrà da replicare a questa ennesima critica nei suoi confronti oppure da gran signora lascerà perdere.