Barbara D’Urso abbraccia la vedova di Stefano d’Orazio: è caos sui social

Barbara D’Urso contravviene alle regole di distanziamento e abbraccia in diretta Tiziana, la vedova di Stefano d’Orazio. Caos sui social: “Allora pure noi!”

Barbara D’Urso stavolta fa parlare di sè per un atteggiamento sopra le righe, che ha destato scalpore fra i telespettatori. La conduttrice del talk show “Live – Non è la D’Urso”, proprio non è riuscita a trattenersi e dichiara: “Cerco sempre di dare il buon esempio, come vedete tutti i giorni nelle mie trasmissioni, ma stavolta non potevo non farlo“.

La presentatrice partenopea infatti ha contravvenuto alle norme di distanziamento sociale in diretta, e ha abbracciato a lungo Tiziana Giardoni, vedova di Stefano d’Orazio, lo storico batterista dei Pooh, scomparso lo scorso 6 novembre 2020. Il loro incontro è stato un momento molto toccante, ma al pubblico quell’abbraccio proprio non è andato giù.

Barbara D’Urso abbraccia la vedova di Stefano d’Orazio: pioggia di critiche sui social

Tiziana Giardoni era ospite del programma per un motivo straziante: il mancato tributo al suo defunto marito durante il Festival di Sanremo. La cancellazione del ricordo del batterista dei Pooh ha creato innumerevoli polemiche, e per Tiziana è stata causa di rinnovata sofferenza, unita al devastante lutto. Vista la delicatezza del momento, al suo ingresso in studio, Barbara d’Urso le è andata incontro e l’ha stretta fra le braccia.

La D’Urso ha provato a giustificarsi, facendo presente di aver fatto diversi tamponi rapidi durante la giornata proprio per non correre rischi. Tuttavia non è bastato e sui social si è sollevato un polverone. In molti l’hanno accusata di approfittare della sua posizione privilegiata per infrangere le regole imposte dal governo. “Da domani faccio anch’io tanti tamponi e abbraccio chi voglio? Allora pure noi!“, ha commentato un utente su Twitter.

Solo una minoranza si è schierata a difesa della padrona di casa, considerando quell’abbraccio un gesto dovuto di umanità ed empatia verso una donna che soffre. Un utente le ha scritto: “No cara Barbara, non hai sbagliato ad abbracciarla. Tiziana aveva bisogno di quell’abbraccio, e tu hai fatto bene a darglielo. Gli altri tutti muti”.