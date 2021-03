Georgina Rodriguez in intimo…è lei il vero fenomeno della natura – FOTO

Georgina Rodriguez sbaraglia qualunque concorrenza sui social e con l’ultima foto pubblicata riesce a segnare il gol della vittoria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Altro che il suo compagno Cristiano Ronaldo, il vero fenomeno della famiglia sembra essere proprio lei Georgina Rodriguez. L’ultimo scatto pubblicato dalla prorompente modella argentina è riuscito a fermare il cuore nel petto dei migliaia di follower adoranti di Instagram. Georgina infatti si è lasciata ritrarre con un intimo che è un vero fallo a gamba tesa. Per questa foto la modella indossa un corpetto che, complice anche la posizione di profilo e la malizia del fotografo, riesce a far intravedere addirittura uno spicchio del suo generoso décolleté. Lo sguardo fisso verso l’obiettivo e l’espressione quasi severa e senza dubbio intensa di Georgina riescono a fare il resto. Di fronte a tanta bellezza e sensualità infatti qualunque cuore, a prescindere dalla fede calcistica, non può che sobbalzare e dichiararsi perso. La sua carnagione ambrata infine e il trucco curato sono perfetti per esaltare quanto di più bello Madre Natura ha voluto regalare al Sud America.

LEGGI ANCHE -> Ferragnez, Leone non ne può più di… e Fedez sembra rattristato

Il futuro di Georgina Rodriguez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

LEGGI ANCHE -> Belen Rodriguez: sensuale, infrange i limiti nella danza sudamericana – VIDEO

Il prossimo futuro della bella Georgina Rodriguez è certamente legato alla carriera del compagno Cristiano Ronaldo con cui vive da ben 5 anni. Di sicuro Georgina è molto legata alla città di Madrid e i ben informati sono certi che la modella stia facendo di tutto per convincere l’attaccante bianconero a tornare nella capitale spagnola. La modella per seguire la sua famiglia al momento vive appunto fra Torino e Madrid dove è impegnata nella sua attività professionale. L’uscita dal cammino Champions della Juventus e un campionato che al meno per ora sembra difficile da raddrizzare potrebbero spingere Ronaldo ad abbandonare la “Vecchia Signora“. In Spagna, dopo i tanti anni trascorsi ai massimi livelli con il Real, l’accoglienza sarebbe indubbiamente calorosa per il campione portoghese e vista l’età potrebbe anche diventare il posto perfetto per chiudere in gloria la propria carriera.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Oltre alle prospettive calcistiche di Ronaldo certamente molto influirà sulle scelte del possibile trasferimento della famiglia le aspirazioni di Georgina. Un’altra ipotesi che sta prendendo corpo in questi giorni è l’eventualità che il campione decida di vestire la casacca del Paris Saint Germain.