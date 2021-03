Valentina Ferragni, siamo tutti pazzi per la tua Bottega Veneta

Icona di stile proprio come sua sorella: Valentina Ferragni ci mostra l’ultima, accattivante tendenza della Primavera 2021, la borsa verde di Bottega Veneta.

E’ ufficiale: il verde è il colore della moda del 2021. E l’influencer Valentina Ferragni sfrutta l’arrivo della Primavera per mostrarci la green Pouch di Bottega Veneta: la borsa che farà perdere la testa a tutte noi fashioniste.

Uno scatto sul suo profilo ufficiale Instagram la vede impegnata a godersi uno dei primi soli primaverili insieme al fidanzato Luca Vezil e il cagnolino di famiglia, Pablo. Ed è in quella stessa foto che il fashion radar ha captato l’ultimo, incantevole e prezioso accessorio tendenza moda Primavera 2021.

Una vera e propria chicca della Maison che vede Daniel Lee come direttore creativo. Fin dal suo esordio per la collezione Autunno-Inverno 2019-2020, la borsa Pouch è stata una delle più desiderate e in voga degli ultimi anni. Arricciata al centro e disponibile in numerose varianti di colore, è divenuta fin da subito una it-bag che ha letteralmente ossessionato influencer e celebrità. L’abbiamo vista infatti su personaggi come Rihanna e Hailey Bieber.

Anche Valentina Ferragni ora ci mostra quella che è stata ufficialmente dichiarata la borsa più venduta nella storia di Bottega Veneta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Valentina Ferragni al parco con la it-bag più desiderata di Bottega Veneta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

“Preferisco vivere a colori“, ecco il commento che la sorella dell’imprenditrice digitale lascia sotto questo luminoso e splendente scatto. E infatti il punto forte di questa immagine è proprio la varietà di colori accesi che danno ufficialmente il benvenuto alla Primavera.

Con la natura a fare da sfondo, Valentina Ferragni sfoggia l’arancio e il verde. Ed è proprio in quest’ultima tonalità, il nuovo colore must della moda Primavera Estate 2021, che si tinge l’ultima Pouch di Bottega Veneta.

Leggi anche -> Elodie torna al taglio corto: è il tocco sexy per la Primavera 2021

Realizzata con l’iconica nappa tressé della Maison, questo modello della nuova collezione rappresenta la volontà delle case di moda italiane di abbandonare il nero e osare in favore di nuance che trasmettano positività e vitalità.

Per imitare Valentina, possiamo abbinarla al pullover con scollo a V del brand Falconieri e jeans e sneakers: un outfit evergreen.

Ma per chi non fosse così temeraria, c’è da dire che nonostante i colori accesi siano il trend del momento, non significa che non si possa aggiungere il nostro accessorio green al nero: anzi, ne risalterà ancora l’effetto.

Seguiamo Valentina Ferragni e l’ispirazione che ci trasmette con questo look perfetto per goderci le prima giornate soleggiate: un risultato con effetto WOW e in tendenza con la moda Primavera Estate, è assolutamente assicurato.