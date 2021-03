Un accessorio preziosissimo che brilla al polso della meravigliosa Alessandra Mastronardi: è il bracciale di diamanti della collezione Primavera Estate 2021 di Bulgari. Che fantastico benvenuto per la nuova stagione!

Un effetto magico, fiabesco: è un sogno firmato Bulgari. Questo modello impreziosito dai diamanti è un accessorio che vede l’iconico serpente che rappresenta il brand sin dagli anni Quaranta. Oggi veste il polso di Alessandra Mastronardi con l’aspetto di una vipera per un risultato ancora più sensuale…

Il bracciale con la vipera di Bulgari: un sogno ad occhi aperti

Siamo davanti alla nuova collezione Serpenti Viper, una linea preziosissima della Maison Bulgari, lanciata nel Dicembre 2020 e totalmente genderless.

Come suggerisce il nome, i gioielli riproducono una vipera, simbolo di energia, dinamismo, rapidità: questi concetti rappresentano l’ideale alla base dei preziosi accessori. Lo aveva spiegato il Chief Executive di Bulgari, Jean Christophe Babin, in occasione dell’uscita della collezione.

Ma il serpente più essere associato anche alla forza, al potere e alla seduzione: si pensi a Cleopatra.

Ed è proprio puntando a questa correlazione che la Mastronardi elogia la collezione di vipere di Bulgari: “che gran modo di celebrare la donna“, dice lei, “abbiamo il potere di cambiare, evolverci, trasformarci. Basta deciderlo. Abbracciamo una nuova, potente energia“.

Ecco cosa trasmettono questi accessori tempestati di diamanti: si tratta di un piacere che non possiamo non concederci.

Ed è una tendenza che non si limita alla stagione Primavera Estate 2021: il bracciale Bulgari è un investimento nel mondo del lusso più estremo, un gioiello non eccessivamente vistoso apprezzato anche da un pubblico più giovane.

Semplice, stilizzata, geometrica: quest’ultima collezione composta da anelli, orecchini, ciondoli, collana e bracciali, è disponibile in oro bianco, giallo e rosa.

Alessandra Mastronardi ci mostra come la raffinatezza del risultato sia tanto brillante quanto sensazionale.

Ah, è proprio vero. I diamanti sono i migliori amici di una donna.