Elodie e le parole sul suo ex Lele Esposito. Ma che cosa è successo?

La cantante romana è diventata una vera e propria star della musica e non solo. Ma il suo ex che fine ha fatto e perché é finita?

Amata per le sue doti canore e interpretative ma anche per la sua bellezza e per quel fascino che l’hanno resa protagonista in positivo dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Un’artista che si è fatta conoscere all’interno del talent Amici, classificandosi seconda alle spalle del suo amico Sergio Sylvestre, e che oggi ha spiccato il volo.

I primi a credere in lei, a detta della cantante, sono stati Maria De Filippi e il suo ex Lele Esposito.

La bella Elodie infatti all’interno del programma di Canale 5 si è legata al cantautore partenopeo, dopo il talent hanno continuato la loro relazione che è naufragata dopo qualche tempo.

Le parole sull’ex Lele Esposito

In un’intervista a Grazia, Elodie aveva dichiarato: “Era molto diverso da me ma è stato il primo a credere nel mio talento, insieme con Maria De Filippi, che quando stavo male e perdevo la testa per l’ira, capiva che non era solo un capriccio e veniva a riprendermi”.

Oggi è felice accanto a Marracash ma a proposito del suo ex ha ammesso: “Tra noi è finita perché eravamo troppo diversi”.

Oggi lei è un’autentica star mentre del suo ex si sono perse le tracce. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con Ora mai, ha pubblicato un singolo Giugla nel 2018 ma poi non si è saputo più nulla di lui.

Sembrerebbe che oltre alla musica si stia dedicando anche alla recitazione, altra sua passione.

Sul suo profilo Instagram lo vediamo cresciuto e senza dubbio anche cambiato con un nuovo look e un fisico atletico.