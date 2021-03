Smokey eyes nero e argento: come si può vivere senza? – VIDEO

Creare un trucco scuro non è così difficile come sembra e il risultato vi farà innamorare: ecco gli ombretti che ci servono!

Avete mai avuto il desiderio di voler ricreare un make-up scuro ed elaborato, per poi rinunciarci pensando che non verrà mai bene come progettato nella nostra testa?

Ecco alcuni consigli per poterci riuscire al meglio: basterà prendere un colore argento shimmer e applicarlo sulla palpebra mobile; in seguito, stendere un argento più chiaro nella prima metà dell’occhio e nel condotto lacrimale, per poi sfumarlo con il colore precedente; successivamente, bisogna applicare un nero matte nella piega dell’occhio, anche in modo impreciso, e armarsi di tanta pazienza per sfumarlo al meglio.

E’ importante tenersi basse con il colore, per non rischiare di ottenere l’odiato effetto di “pugno in un occhio”.

Il trucco è donna!

Per completare il make-up basterà prendere un ombretto nero con i brillantini e stenderlo nella seconda metà della palpebra mobile e, dopo averlo sfumato, applicare lo stesso colore vicino le ciglia, sfumandolo verso l’esterno, proprio come se doveste allungare il vostro occhio.

E’ necessario, successivamente, portare il colore anche nella riga cigliare inferiore, ma in modo delicato e preciso e, soprattutto, è importante sfumarlo bene.

Se vi fosse caduta qualche polvere scura sullo zigomo, non trascinate per toglierla, poiché otterrete soltanto una striscia nera sotto agli occhi: al contrario, prendete un pennello con sopra un po’ di cipria e passatela sui residui di ombretti caduti.

Come ultimo passaggio, ma non per importanza, stendete il mascara o, per un effetto più strong, applicate le ciglia finte.

FRANCESCA BACOSI

POTETE TROVARE IL VIDEO COMPLETO QUI: