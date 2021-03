Beautiful, anticipazioni puntata 22 marzo: il grande ritorno di Bill

Beautiful, anticipazioni 22 marzo: Liam cerca rassicurazioni su Zoe. Bill indaga sul legame tra Hope e Thomas.

Thomas e Zoe si frequentano e la cosa non fa piacere ad Hope. La ragazza teme che il suo rapporto con il piccolo Douglas possa rovinarsi a causa dell’intromissione di Zoe nella loro vita e spera di potersi liberare presto di lei. Steffy invece è felice: nonostante le sia costato moltissimo riassumere Zoe nell’azienda dopo la terribile vicenda di Beth, la giovane Forrester è convinta che il fratello stia veramente cambiamento. Anche Liam la pensa così, ma ha anche le sue riserve.

Beautiful, anticipazioni 22 marzo: Hope è gelosa?

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas cercherà di spingere Hope ad esternare la gelosia che prova nei suoi confronti. La ragazza si è comportata in modo molto strano negli ultimi giorni… che stia davvero iniziando a provare dei sentimenti per lui? E se fosse, fin dove potrà spingersi Thomas per farla ingelosire.

Nel frattempo anche Bill Spencer si presenta alla porta della ragazza per ottenere chiarimenti da lei. Bill vuole sapere cosa c’è tra Thomas e Hope e se questo potrebbe interferire nel rapporto tra lei e Liam.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che sia Brooke che Liam sono in crisi. La Logan vorrebbe salvare il suo matrimonio con Ridge, ma non riesce a passare sopra l’avversione per Thomas. Liam, che ha ordito il piano per infilare Zoe all’interno dell’azienda e farla avvicinare a Thomas, inizia a pensare che la ragazza sia troppo dal Forrester per essere oggettiva.