Elisabetta Gregoraci inaugura la primavera: sembra una sirena FOTO

Elisabetta Gregoraci inaugura la primavera: sembra una sirena. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha conquistato tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Elisabetta Gregoraci è una delle donne più amate del momento. Sei mesi fa ha deciso di mettersi in gioco e di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, per spogliarsi di tutti i pregiudizi con cui ha dovuto avere a che fare nel corso della sua lunga carriera. Quando era molto giovane si è innamorata di Flavio Briatore e questa storia ha fatto molto discutere nel corso del tempo, ma dal loro amore e dal loro matrimonio è nato il loro piccolo Nathan Falco Briatore che oggi è la gioia dei suoi genitori che saranno per sempre una famiglia per non fargli mai mancare l’amore che si merita.

Elisabetta Gregoraci, l’ultimo scatto pubblicato sul profilo di Instagram conquista tutti

Elisabetta nella casa ha conquistato davvero tutti, a partire da Pierpaolo Pretelli con cui ha avuto un flirt. Lui l’ha corteggiata per più di due mesi, sperando di riuscire a farla innamorare, ma lei ha sempre messo dei paletti e dichiarato di vederlo solamente con un amico. Lui è andato avanti e sempre nella casa ha conosciuto Giulia Salemi, con cui ha trovato l’amore ed è riuscito a dimenticare la bella Elisabetta. Si sono chiariti e ad oggi non ci sono più cose irrisolte tra di loro.

Elisabetta nella casa ha dimostrato di essere tanto umile e tanto sensibile, si è fatta tanti amici che si sta portando ora nella vita, come Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Stefania Orlando e tanti altri.