Francesca Manfredi, morta per un mix di droga. Sei le persone arrestate

Francesca Manfredi 24enne bresciana uccisa da un mix di droga e alcol. La ragazza morì nella vasca da bagno di casa sua. Sono sei le persone tratte in arresto.

Se persone sono state tratte in arresto per la morte della 24enne Francesca Manfredi. La ragazza è stata trovata senza vita nella vasca di casa sua. Il 23 agosto scorso la ragazza veniva stroncata da un malore causato da un mix di alcol e droga, il corpo è stato ritrovato nella vasca da bagno della sua abitazione riempita di ghiaccio da due coetanei. Si tratta di un uomo e una donna che avevano trascorso la notte con Francesca, secondo quanto ricostruito.

Morta a 24 anni, Francesca lascia un vuoto incolmabile

Sono sei in totale le persone tratte in arresto per la morte della 24enne bresciana Francesca Manfredi. I sei giovani sono stati arrestati con l’accusa di aver somministrato droga alla giovane donna. Dalle prime ore dell’alba di questa mattina, la Squadra Mobile della Questura di Brescia è stata impegnata nell’esecuzione delle misure di custodia cautelari emesse dall’Autorità Giudiziaria dietro richiesta del Pubblico Ministero Benedetta Callea.

Francesca lascia un vuoto incolmabile intorno a se. Il dolore per la sua prematura perdita è ancora vivo. Ora si chiede solo giustizia per la 24enne strappata alla vita troppo presto.