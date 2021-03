Il felino è rincasato dopo ben 72 ore di fuga. Al collarino: un nuovo e insolito scontrino che menzionava l’importo da pagare.

I proprietari di un micio tigrato erano davvero preoccupati per la sua improvvisa scomparsa. L’incidente è successo lo scorso novembre 2020 in Thailandia. Secondo quanto riportano i media locali, il felino era sparito per ben tre giorni. Dopo esattamente 72 ore il piccolo avventuriero a quattro zampe si è presentato nuovamente alla soglia di casa con una nuova e imbarazzante sorpresa. Dal suo collarino penzolava uno scontrino scritto a mano. Il contenuto? Un debito da saldare.

Il contenuto dello scontrino

Il biglietto è siglato Aunty May (in italiano Zia May), la firma della commerciante thailandese che ha accolto e si è presa cura del gatto ribelle. Stando a quanto riferiscono i notiziari, sullo scontrino era menzionato un vero conto da pagare. Una richiesta all’apparenza tutt’altro che scherzosa: accanto alla cifra – trascritta con la valuta ufficiale della Thailandia – vi era allegato anche l’indirizzo e il recapito telefonico della venditrice per facilitare la ricerca ai proprietari in debito. Sopra alle informazioni sensibili, la motivazione del debito: “Il vostro gatto continuava a fissare gli sgombri presenti sul mio banco, così gliene ho dati 3.“

Incredulo, il proprietario del micio disobbediente ha deciso di immortalare l’evento pubblicando la foto sui diversi social networks, oscurando il numero di telefono con una scherzosa emoticon a forma di coniglio. La vicenda è diventata virale sul mondo del web e ancora oggi il post di Facebook continua a rimbalzare tra le varie piattaforme social, scatenando continue ondate di ironia e ilarità tra gli utenti. Le foto sono incorniciate dalla didascalia: “Scomparso da casa per tre giorni e tornato con un debito. Bel musetto vero?”

Il “debito” dello scontrino riportava un importo pari a 180 baht (circa 5 euro), cifra irrisoria che il grato proprietario del felino ha immediatamente saldato.