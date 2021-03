Giorgia Rossi regala un post Pressing ai fan davvero unico. “Giù il cappello!” – FOTO

La giornalista Giorgia Rossi si concede ai fan per il buongiorno e per ringraziare degli ottimi ascolti registrati nella puntata di Pressing svolta ieri

La classe 1987 Giorgia Rossi ieri sera alla conduzione di “Pressing Italia” ha ancora una volta entusiasmato i telespettatori per la sua professionalità e la capacità di dirigere con maestria sia la conduzione della diretta post partite, che i vari ospiti presenti per i commenti a caldo.

Ieri con lei in studio abbiamo visto infatti Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini e Stefano Sorrentino, mentre diversi i colleghi in collegamento Skype e da Napoli per il match. Giorgia per la serata ha indossato un tubino nero accollato con le maniche lunghe ed una goccia aperta sulle clavicole che mostrava con garbo il punto luce, capelli raccolti e uno sguardo molto accattivante.

Giorgia Rossi dà il buongiorno in versione cowgirl

Da quattro anni Giorgia è fidanzata con il collega giornalista Alessio Conti anche se i due non amano mostrarsi in pubblico e parlare della loro vita privata. La giornalista però non disdegna dal mostrarsi ai suoi fan nel dietro le quinte prima del programma tv oppure in alcune stories legate alla promozione di alcune iniziative sociali.

Nell’ultimo scatto condiviso infatti si fa vedere con un cappello a tesa stretta color blue elettrico, jeans e maglietta nera. Siede probabilmente proprio nel camerino di “Pressing Italia” e ringrazia con un bellissimo sorriso che conquista: “Wow. Giù il cappello! 🙏Grazie a tutti per averci seguito ieri. Siete stupendi😍”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Tutti la ringraziano per l’ottimo lavoro svolto ancora una volta e si complimentano con lei per la freschezza nel porsi sempre con garbo e solarità a chi la osserva da casa. Migliaia di like – meritati – alla foto in pochissimi minuti.