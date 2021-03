Màkari, anticipazioni lunedì 22 marzo: la morte del cugino

Màkari, anticipazioni 22 marzo: la morte del cugino risveglia in Saverio Lamanna un dolore a lungo sopito.

Prosegue il successo della fiction Màkari, giunta ormai alla sua terza e penultima puntata. La serie, tratta dai racconti di Gaetano Savatteri, racconta la storia del giornalista d’inchiesta Saverio Lamanna, appassionato da sempre di inchieste e cronaca nera. Dopo aver perso il lavoro al Ministero degli Interni, Lamanna (interpretato da Claudio Gioè) torna a Macari, in Sicilia, dove ha trascorso gran parte della sua infanzia. Qui incontra Peppe Piccionello, un vecchio amico dallo spiccato senso dell’umorismo, e la bella cameriera Suleima, per la quale prova fin da subito una fortissima attrazione.

Màkari, anticipazioni 22 marzo: È solo un gioco

Dalle anticipazioni della terza puntata di Màkari (È solo un gioco) scopriamo che questa volta Saverio avrà a che fare con la morte di qualcuno molto vicino a lui. Si tratta di Franco Rizzo, ex promessa del calcio e suo cugino di primo grado. Nonostante lo stretto legame di parentela tra i due, Saverio non ricorda nulla del ragazzo con cui, a detta del padre, è cresciuto insieme. La morte del cugino risveglia in Saverio ricordi di un passato che ha rimosso per sotterrare il dolore dovuto alla tragica scomparsa della madre. Nel frattempo Lamanna si chiede se la morte di Franco, schiantatosi con la propria auto, sia stata davvero un incidente o ci sia piuttosto qualcosa sotto.

La prossima puntata di Màkari andrà in onda questa sera alle 21.25 su Rai 1. Continuate a seguirci per non perdervi le anticipazioni dei prossimi episodi.