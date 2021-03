Milly Carlucci e il segreto di Todaro a “Ballando con le Stelle”

“Ballando con le stelle” è terminato ma il ricordo delle tante difficoltà rimane vivo. La Carlucci ha svelato un segreto di uno dei ballerini.

“Ballando con le stelle” si è chiuso da tempo. Mentre il pubblico si chiede se sia in arrivo l’edizione 2021, il ricordo delle difficili puntate è ancora vivo. Tra incidenti e positivi al covid, la conduttrice Milly Carlucci è ritornata sull’argomento.

Ospite a La Vita in diretta ha svelato alcuni dettagli. In particolare ha svelato un segreto riguardante il ballerino Raimondo Todaro. Quest’ultimo nella puntata della finale si è classificato al quarto posto al fianco di Elisa Isoardi. Poi si è scontrato con Paolo Conticini e Selvaggia Lucarelli.

Milly Carlucci: rivelazioni sul ballerino Todaro

A La Vita in diretta Milly ha raccontato che il ballerino avrebbe gareggiato nell’ultima puntato con l’alluce rotto. “Se lo è fratturato durane le prova ma non lo ha voluto dire a nessuno neanche io sapevo. Per poter ballare si è fatto una bomba di antidolorifico”, il commento della conduttrice.

Nonostante questo tentativo durante l’esibizione il pubblico, compresa la Carlucci, hanno notato qualcosa di diverso in Todaro. La coppia Raimondo Isoardi si è comunque conquistata il quarto posto. Elisa, tra i concorrenti dell’Isola dei famosi, di recente ha rivelato chiarimenti sul rapporto con il ballerino. Smentito il presunto flirt tra i due. La loro intesa, ha svelato la conduttrice, era solo un’interpretazione nella performance.

In questi giorni un altro protagonista di Ballando con le stelle è stato al centro dell’attenzione. Sulla sedia del programma “Canzone segreta” è apparsa Carolyn Smith.

La coreografa è tra i giudici di Ballando. Milly ha rilasciato per lei un tenero messaggio ricordandole quanto è preziosa per tutto il cast del programma. La conduttrice ha proseguito commentando la sua forza d’animo nonostante la difficile malattia affrontata nel corso di questi anni.