Masterchef Italia, Giorgio Locatelli lascia: i messaggi struggenti e il motivo dell’addio

Giorgio Locatelli lascia Masterchef Italia. Ecco tra i messaggi struggenti, il motivo dell’addio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Locatelli (@giorgiolocatelli1)

Giorgio Locatelli è uno dei Giudici più amati di Masterchef, il talent dedicato a scovare tra i concorrenti, il talento. Il più abile e capace di ottenere l’approvazione dei Giudici del calibro di Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri oltre ovviamente al Locatelli. Meno veterano rispetto ai colleghi ma sicuramente un professionista che ha lasciato il segno, calandosi perfettamente nei panni di giudice e offrendo al talent quel qualcosa in più in perfetta sintonia coi colleghi.

Nei giorni scorsi si vociferava di un addio del Locatelli, una notizia che aveva fatto allarmare i fans del programma; lo chef infatti è riuscito a farsi amare, tanto che sul suo profilo Instagram sono tantissimi i commenti dal tenore GIORGIO SEI IL GIUDICE MIGLIORE o ancora Lei è una persona splendida Chef. Speciale. Ci ha insegnato la.signorilita’, la garbata ironia e, soprattutto, il cuore.

Dopo tanto successo perché Locatelli lascia? Ecco la spiegazione dai diretti interessati.

LEGGI ANCHE -> Mediaset sospende Live. Barbara D’Urso si scontrerà con un’altra prima donna della tv

Giorgio Locatelli, il motivo dell’addio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Locatelli (@giorgiolocatelli1)

LEGGI ANCHE -> Akash Kumar, le parole sconvolgenti contro l’Isola e Giulia De Lellis – VIDEO

La moglie del noto chef aveva lamentato la distanza tra i due coniugi: una distanza – avverte la moglie – che si fa sempre più intollerabile. In un’intervista avrebbe infatti precisato la sua posizione: “Lontani non siamo felici. Infatti non sono sicura di volere che faccia una terza stagione…Lui qui a Milano, io a Londra al ristorante…. Vediamo che offerta ci fanno: dovrebbe essere proprio buona”.

Dichiarazioni inequivocabili che a quanto pare hanno portato ad un nuovo accordo con Sky e di recente è stata confermata la presenza del Locatelli all’undicesima stagione di Masterchef. Dal profilo Instagram del diretto interessato il quale qualche giorno fa aveva dichiarato Mi mancheranno queste serate a @masterchef_it iscrivetevi adesso per la prossima edizione VI ASPETTO !!!!😎.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Locatelli (@giorgiolocatelli1)

Una notizia accolta subito con favore sul web per la felicità dei followers dello chef.