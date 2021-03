Mediaset sospende Live. Barbara D’Urso si scontrerà con un’altra prima donna della tv

La trasmissione “Live – Non è la D’Urso” terminerà il 27 marzo dal prime time ma la conduttrice raddoppia con “Domenica Live”

La regina dei salotti di gossip e intrattenimento Barbara D’Urso chiuderà in anticipo la sua stagione televisiva in prime time domenica 27 marzo. Molte settimane prima rispetto al calendario previsto a inizio stagione, una decisione però confermata dalla stessa Mediaset a causa degli ascolti non esattamente in linea con quelli previsti da Canale Cinque.

“Live – Non è la D’Urso” negli anni era diventato il talk show domenicale d’eccellenza per milioni di italiani, un appuntamento fisso che invece ora dovrà fare posto ad “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Barbara D’Urso e Mara Venier, guerra aperta tra le reti da domenica 27 marzo

Barbara quindi chiuderà con qualche settimana d’anticipo la sua trasmissione di punta in prime time ma non sarà certamente messa da parte, infatti la conduttrice raddoppierà il suo appuntamento nel pomeriggio con “Domenica Live”.

Duro scontro quindi con un’altra prima donna della tv nazionale, Mara Venier che alla stessa ora è presente su Rai 1 con “Domenica In”. Chissà se inizieranno a farsi la lotta in termini di ascolti oppure le due regine della televisione collaboreranno con servizi di intrattenimento sempre più accattivanti.

Riguardo invece a “Live Non è la d’Urso” non si sa se tornerà nella prossima stagione televisiva a settembre oppure verrà sospesa definitivamente. Barbara d’Urso nelle sue stories di Instagram nel parlarne sembra ottimista, attendiamo ora conferme direttamente dalla casa madre, tutto ovviamente rimandato a inizio anno.