Ecco tutti i metodi per nascondere questo difetto. Dal nastro adesivo ai capelli lunghi, i tanti modi per risolvere il problema.

Uno degli inestetismi più difficili da combattere sono le orecchie a sventola. Ci sono moltissime

persone che convivono con questa caratteristica che può comportare conseguenze

psicologiche, più o meno gravi.

Le orecchie a sventola solitamente si tramandano per via ereditaria e che possono essere “rimosse” in maniera definitiva solo intervento chirurgico.

Orecchie a sventola: come camuffarle con alcuni semplici rimedi fai da te

Se avete timore di sottoporvi ad un intervento chirurgico, potete pensare anche di ricorrere a rimedi fai da te. Soprattutto in passato, uno dei rimedi che venivano utilizzati di più per risolvere o mascherare questo problema era quello di trovare dei veri e propri espedienti estetici.

Uno di questi è sicuramente quello dei capelli lunghi. Far crescere i capelli fino alle spalle è il modo più

semplice per andare a coprire e, quindi, nascondere le orecchie a sventola. Tuttavia, questo espediente può

essere attuato in particolare dalle donne mentre è più difficile attuarlo per i maschi.

Un altro metodo davvero utile è l’utilizzo del nastro adesivo in modo da andare a correggere

meccanicamente questo inestetismo. Applicare questo rimedio è molto semplice. Non dovrete far

altro che andare a mettere il nastro adesivo dietro al padiglione auricolare e farlo scorrere fin dietro alla

nuca.

In questo caso avremo risolto il problema provvisoriamente, avvicinando meccanicamente le orecchie

al cranio. Viene da sè che questo rimedio si possa attuare solo in alcune situazioni particolari.

Un altro rimedio molto antico è sicuramente l’utilizzo della fascia elastica. Infatti, utilizzando questo

espediente fin dai primissimi anni di vita, possiamo andare a modificare lievemente l’estetica del padiglione

auricolare e, quindi, rendere meno evidente questo inestetismo. L’utilizzo di queste

fasce può diventare eccessivamente fastidioso. Consideratelo un rimedio da attuale una tantum, senza esagerare.