La Incontrada è bellissima in pigiama di prima mattina mentre aspetta la colazione, arriva qualcuno che gliela porta

Vanessa Incontrada condivide un video in cui appare di prima mattina al tavolo della colazione, in attesa di mangiare. Comincia a dire “Ma stamattina non si fa colazione?” ed ecco che arriva finalmente qualcuno che le porta due yogurt di Activia. A quel punto deve scegliere e non è facile, ma alla fine opta per uno e la colazione è fatta con il sorriso. Nelle stories poi fa gli auguri ad un’amico che è candidato agli Oscar, Niccolò Agliardi. Lui risponde dicendo:”Secondo voi è arrivato il momento di chiederle di sposarmi?”.

Vanessa Incontrada e il messaggio positivo per i fan

La bella Incontrada ha condiviso due foto su Instagram, una in cui appare pensierosa mentre guarda dritto e l’altra invece dove sorride alla fotocamera. Nella didascalia scrive:”Anche se la strada ti sembra infinita, non arrenderti, non fermarti, corri e osserva ciò che esiste attorno a te”. Un messaggio di speranza e che sprona ad andare sempre avanti nella vita. Non bisogna arrendersi mai anche quando sembra impossibile riuscire. Sono moltissimi i commenti degli utenti in risposta al post dell’Incontrada: “Buongiorno..bella sul lungomare di Follonica!”, “Hai un sorriso che illumina tutto”, “Non bisogna mai arrendersi e sperare sempre”. La bella Vanessa Incontrada è un periodo fortunato sul lavoro. Ha posato come testimonial per il famoso e lussuoso marchio Dolce&Gabbana, è poi la testimonial del marchio di yogurt Activia.

La novità ora è invece che fa parte del cast della nuova stagione di Celebrity Hunted. Il programma su Prime Video in cui alcuni vip vengono scelti per scappare in giro per l’Italia senza farsi beccare dagli investigatori. La prima stagione aveva riscosso molto successo, i vincitori sono stati Fedez con Luis e Francesca Barra con il marito Claudio Santamaria. La Incontrada ha fatto però l’errore di condividere una foto a cena con il suo agente a Venezia dove hanno girato il programma. Questo ha alzato un polverone sui social perché viste le misure restrittive imposte dal governo non era possibile cenare in questa maniera.

Lei però ha risposto che erano lì per lavoro e inoltre erano tutti tamponati. Ha chiesto scusa per l’accaduto dicendo di aver sbagliato. Se si viaggia per lavoro va bene ma perché immortalare il momento in un periodo così delicato in cui nessuno si può muovere? Ci vorrebbe un pò di tatto e attenzione.