Ospite a Che tempo che fa, Mago Forest rivela un dettaglio del suo passato: “Sono stato in carcere”. Ma il motivo non è quello che pensate

Dal carcere alla Gialappa’s? Il comico Mago Forest, all’anagrafe Michele Foresta, fa una rivelazione all’apparenza sconcertante sul suo passato. Ospite fisso di “Che Tempo che fa“, il programma condotto da Fabio Fazio, Forest ha raccontato della sua vita prima degli esordi come comico.

Qual è stata la sua confessione? Il Mago ha raccontato candidamente che da giovane, appena arrivato a Milano dalla Sicilia, finì in carcere. Ma non certo per aver commesso qualche reato. Perché allora si trovava in un penitenziario?

Mago Forest rivela: “Sono stato in carcere “. Ecco il motivo

Il comico chiarisce: “Stavo facendo il militare e fui assegnato alla casa di reclusione di San Vittore. È lì che ho iniziato a provare i miei primi numeri.” E Mago Forest su ammette: “Far divertire dentro il carcere era più difficile di adesso a Che tempo che fa.”

L’attore comico ha spiegato nei dettagli quel particolare periodo della sua giovinezza. Per lui è stato un banco di prova: da un lato la ferrea disciplina militare, dall’altra la voglia di strappare un sorriso a chi era recluso. “Con i miei commilitoni stemperavo la tensione con i miei primi numeri, le mie battute, e loro si divertivano. È stato così che dopo il periodo di leva ho tentato la carriera nel mondo dello spettacolo”.

Quei primi successi gli hanno fatto capire la sua strada. Quindi dopo aver frequentato una scuola di teatro, esordì in televisione nello show “Indietro Tutta“ di Renzo Arbore, creando il divertente personaggio del Mago Forrest. Un alter ego che gli ha portato fortuna, prima con la Gialappa’s Band, poi a “Zelig” e ora a “Che tempo che fa”.