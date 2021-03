La Tatangelo ha condiviso una foto su Instagram scatenando i fan che sono impazziti per il suo fisico pazzesco e in forma

La bella cantante ha condiviso come spesso fa sui social, una foto in cui appare in perfetta forma fisica. Le sue curve colpiscono i fan come sempre. Si allena costantemente per mantenere il suo fisico meraviglioso la Tatangelo. Anche durante i vari lockdown non ha mai mollato e non ha perso la motivazione per andare avanti ad allenarsi. I fan apprezzano tutte le qualità di Anna, la sua bellezza certo ma anche il talento e le qualità sonore. In questo periodo sta avendo successo con nuovi generi musicali e i fan aspettano il nuovo album.

Anna Tatangelo e la foto con un velo nero trasparente, si vede tutto!

La Tatangelo condivide una foto in cui appare con indosso una sorta di abito fatto di un velo trasparente che scende sul suo corpo perfetto lasciandola però nuda. Lei si copre con le mani ma le forme si vedono e fanno impazzire il web. I commenti ovviamente sono tantissimi e tutti complimenti per la bellezza e sensualità della cantante. Alcuni dei commenti sono:”Sei una dea. Questo shooting è meraviglioso, tu sei meravigliosa amore”, “Perché oltre alla tua classe, alla tua bellezza, alla tua immensa voce, c’è la tua personalità che ti rende sempre perfetta”. Anche la cantante Giorgia cede al fascino della bella Tatangelo e commenta con la faccina con i cuori.

La bellezza della cantante cattura tutti senza esclusione. Su instagram è seguita da 1,7 milioni di persone, vuol dire che in molti amano la sua musica e la sua persona in generale. La musica per Anna è sempre stata una passione ma ad averla spinta in questo mondo è stato il padre che ha creduto in lei per primo e ha visto qualcosa di unico. La aiutava ad esercitarsi davanti al karaoke e la portava in giro ai vari concorsi. Ha infatti partecipato anche allo Zecchino d’oro anche se di quel concorso non ha un bel ricordo, dato che non ha voluto cantare una canzone preferendone un’altra e se n’è andata piangendo.

Poi insieme al papà di nuovo sono andati a Sanremo per tentare di entrare tra gli 8 finalisti su 5000 persone, a Sanremo Giovani. Tutto è andato bene e ha anche vinto la Tatangelo. Il segreto del successo di Anna quindi è il papà che non ha mai smesso di credere in lei e l’ha portata ovunque pur di farla diventare quello che è oggi.