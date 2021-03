Stroncato da un infarto in casa: muore giovane padre

Un giovane padre di 35 anni è morto venerdì scorso colpito da un infarto nella sua abitazione di Liuzzi, in provincia di Cosenza.

Dramma a Liuzzi, in provincia di Cosenza, dove un ragazzo di 35 anni è morto venerdì scorso. Il 35enne, dipendente del Comune di Alzano Lombardo (Bergamo) e padre di un bimbo nato tre mesi fa, è stato colpito da un malore improvviso mentre era in casa, dove era rientrato a novembre per lavorare in smart-working. Numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia del giovane che lascia oltre al figlio anche la moglie ed i genitori.

Bergamo, stroncato da un infarto in casa: muore dipendente comunale di 35 anni

Lutto ad Alzano Lombardo, comune in provincia di Bergamo, la cui comunità piange la scomparsa di Umile Donato, dipendente del Comune di soli 35 anni. Il giovane, diventato padre da meno di tre mesi, come riporta la redazione di Brescia Today, era tornato a casa nel suo Paese d’origine a Liuzzi, in provincia di Cosenza, per lavorare in smart-working. Qui, nella giornata di venerdì scorso, proprio nel giorno in cui festeggiava la sua prima Festa del Papà, è stato colto da un infarto che lo ha strappato alla vita troppo presto.

Diffusasi la notizia, innumerevoli sono stati i messaggi di cordoglio apparsi anche sui social network per la famiglia del 35enne che lascia la moglie Laura, il figlio Samuele ed i genitori. Tra i tanti messaggi anche quello del sindaco di Alzano Lombardo, Camillo Bertocchi che sul proprio profilo Facebook ha scritto: “Ricordo di Umile il sorriso, il garbo e il grande coraggio nell’affrontare un’esperienza lavorativa lontano da casa, con tanti sogni per il futuro. Riposa in pace caro Umile”.

I funerali del 35enne, riporta Brescia Today, si sono già svolti in forma privata nella giornata di domenica 21 marzo nella Parrocchia dei Sacri Cuori a Liuzzi.