A riprendere con voracità il percorso appena conclusasi la 71esima edizione del “Festival di Sanremo”, capitata dalla coppia composta dai due formidabili showmen italiani, Amadeus e Rosario Fiorello, si cala nel ruolo l’amatissimo conduttore Gerry Scotti. Il successo riscontrato in questo 2021, grazie al cospicuo numero di ascolti ed alla tanto acclamata salita sul podio da parte dei Maneskin, sembrerebbe aumentare sempre di più in questo momento la curiosità dei suoi telespettatori. Ed in particolar modo sulla necessità di scoprire il nominativo di chi salirà, al posto dell’altisonante duo, sul palco dell’Ariston il prossimo anno.

Sanremo 2022, Gerry Scotti indica la strada: “Sì, deve presentarlo lei”

Manca poco meno di un anno alla prossima edizione del Festival ma da tempo circolano rumors e indiscrezioni su chi potrà presentare Sanremo 2022. Amadeus ha già pubblicamente rinunciato all’incarico, quindi c’è attesa per sapere chi potrà raccogliere l’eredità pesante del conduttore Rai. Tra il serio e il faceto, arriva l’investitura di Gerry Scotti nei confronti di Michelle Hunziker.

Gerry Scotti da lunedì 29 proprio con Michelle Hunziker sarà dietro l’iconico bancone di Striscia la Notizia per presentare l’irriverente tg satirico di Canale 5. C’è grande attesa per il loro ritorno in conduzione e il buon Gerry, parlando proprio della collega, ha fatto un’importante investitura, che a sua volta aveva dichiarato di vederlo bene a presentare Sanremo: “Io non mi candido a niente. Lo faccia la Hunziker il Festival, e per favore che finisca a mezzanotte”, una battuta tra il serio e il faceto chiusa da una risata.

Battute a parte il toto-conduttore (e direttore artistico) per il prossimo Festival di Sanremo rimane apertissimo. La Hunziker tre anni fa fu protagonista sul palco nel primo presentato da Baglioni, accanto a Pierfrancesco Favino.