Simona Ventura stupisce, tempo di novità: il ritorno in tv

Simona Ventura ritorna sugli schermi. La conduttrice ha rivelato le sue emozioni. Emerge la sua presenza in due format.

“Un gioco senza frontiere 3.0”. Questo è quanto rivelato da Simona Ventura in merito al programma con cui ritornerà sugli schermi. A partire da mercoledì 31 marzo su Rai2, in prima serata, saranno trasmessi sei episodi del programma. “Game of Games” il suo nome. A Tv Sorrisi e canzoni ha raccontato la sua passione fin da bambina per i giochi. In particolare quelli all’aria aperta come nascondino.

“Mi rattrista vedere com’è cambiato tutto: col Covid i bambini non stanno più fuori casa, non possono fare sport”, le parole della Ventura. La pandemia ha portato con sé difficoltà per tutti compresa la famiglia della conduttrice. Simone, positiva al covid, ha raccontato di stare bene e di attendere di sottoporsi al tampone. Idem per il suo compagno, Giovanni Terzi.

Simona Ventura: alla conduzione anche di un altro programma

Nonostante i mesi di difficoltà, la Ventura non ha perso il sorriso. Il suo temperamento ironico e allegro si incastra perfettamente con il format di Game of Games. La trasmissione è stata registrata in uno studio di 4000 metri quadri situato a Lisbona. La Ventura ha spiegato che il gioco si terrà tra 12 persone comuni. Nelle varie puntante potranno scegliere tra sei vip chi giocherà per loro. Si tratta di sfide sia fisiche che mentali. Tra gli ospiti sono emersi i nomi di Max Giusti ed Elettra Lamborghini. Il gioco si rifà al noto show americano condotto da Ellen DeGeneres in onda sulla Nbc.

Inoltre è emerso che Simona condurrà anche un altro programma. In questo caso si tratta di una trasmissione legata la mondo della cucina. “Pasticci in famiglia” il titolo del programma che sarà una sorta di cooking show d’intrattenimento.

Una nuova avventura per l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi passata con la nuova edizione a Ilary Blasi. “Un grande in bocca al lupo a Ilary”, le parole di Simona rivolte alla sua sostituta.