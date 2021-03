Svegliati amore mio, anticipazioni mercoledì 24 marzo (prima puntata)

Grande debutto per “Svegliati amore mio”. La prima puntata della fiction con protagonista Sabrina Ferilli sarà trasmessa domani su Canale 5.

Sarà trasmessa, mercoledì 24 marzo, la prima puntata della nuova fiction Mediaset Svegliati amore mio. La serie, con protagonista Sabrina Ferilli, racconta il calvario di una donna, disposta a smuovere mari e monti per salvare la vita della figlia, affetta da un terribile cancro. Il cast comprende Sabrina Ferilli, nei panni della protagonista Nanà Santoro, Ettore Bassi che interpreta il marito Sergio e Caterina Sbaraglia, nei panni della piccola Sara.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 marzo: cosa regalerà Gloria a Stefania?

Svegliati amore mio, anticipazioni prima puntata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Svegliati Amore Mio (@svegliatiamoremio)

Leggi anche -> L’Eredità, Flavio Insinna commosso da Martina: “Mi ha cambiato la vita”

Nella prima puntata di Svegliati amore mio faremo la conoscenza dei protagonisti della vicenda. Nanà è una parrucchiera ed ha una figlia di dodici anni di nome Sara, soprannominata dai genitori “pesciolino” per la sua passione per il nuoto. Durante una gara la bambina ha un malore e viene ricoverata d’urgenza. Le sue condizioni appaiono fin da subito gravi, tanto che i medici sono costretti ad intubarla. La dottoressa parla chiaro con Nanà: Sara ha una leucemia e non è la prima bambina a presentare una situazione tanto grave. Lei stessa ha condotto degli studi, arrivando a concludere che l’alta incidenza di malattie tra i bambini della zona è collegabile alla presenza di un’acciaieria, nella quale tra le altre cose lavora anche Sergio, marito di Nanà. Quella che sembrava solo una tragica vicenda familiare, si trasforma dunque in un caso che abbraccia un’intera comunità e richiede una netta presa di posizione contro l’inquinamento ambientale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Svegliati Amore Mio (@svegliatiamoremio)

La prima puntata di Svegliati amore mio andrà in onda domani, mercoledì 24 marzo alle 21.20 in prima serata su Canale 5. Continuate a seguirci scoprire tutte le anticipazioni