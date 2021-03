Bonus affitto: a quanto ammonta, a chi è indirizzato e di cosa si tratta

Scade ad aprile il bonus affitto dal valore di 500 euro, ma chi può usufruire di questi soldi? Scopriamo insieme tuti i dettagli

Dopo le ultime direttive riguardo ai bonus in vigore da quest’anno, il Governo ha agevolato una categoria per un momento rimasta fuori. Stiamo parlando di studenti fuori sede che devono pagare l’affitto di una casa in un’altra città. A tal proposito è stato ideato un bonus inerente a questa categoria di persone. Il bando uscirà a partire da aprile e molte regioni italiane ne usufruiranno, tra queste la Sicilia. Di seguito vi illustreremo i dettagli.

Bonus affitto: di cosa si tratta e chi ne usufruisce?

La somma del bonus affitto è di cinquecento euro e il bando che partirà in Sicilia dal 7 fino al 30 aprile 2021 sarà accessibile a tutti quei ragazzi studenti fuori sede. In particolare potranno richiederlo gli iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed AFAM, con sede in Sicilia, nell’a.a. 2019/2020 fino al 1° anno fuori corso; i laureandi nelle sessioni straordinarie dell’a.a. 2018/2019, presso università ed AFAM, con sede in Sicilia, fino al 1° anno fuori corso. Invece gli studenti universitari non fiscalmente o fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza che rientrano nella massima fascia di reddito ISEE saranno esclusi.

Informazione sul bando

La graduatoria uscirà il 30 maggio 2021 e le richieste saranno gestite dagli Enti regionali per il diritto allo studio fino all’esaurimento delle risorse disponibili. La lista sarà creata a partire dall’analisi dei dati ISEE, tenendo conto in ordine crescente il valore dichiarato. La domanda deve essere inviata su www.ersusiciliani.it

Chi fosse interessato non si lasci sfuggire questa occasione, inoltre si consiglia agli studenti di altre regioni di richiedere informazioni agli enti del proprio Paese, cosi da conoscere tutte le dovute indicazioni al riguardo. Tra queste ci sono il Piemonte, Lombardia, Abruzzo, Emilia Romagna.