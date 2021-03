Incendio in un appartamento: donna si lancia dalla finestra e perde la vita

Una donna di 74 anni è morta questa mattina a Roma dopo essersi lanciata dalla finestra della sua abitazione per sfuggire ad un incendio.

Un devastante incendio ha avvolto un appartamento, dove si trovava una coppia di coniugi. È accaduto questa mattina a Roma, in via di Monserrato. La donna per cercare di sfuggire alle fiamme si è lanciata dalla finestra perdendo la vita in seguito alla caduta. Il marito della vittima è rimasto, invece gravemente intossicato ed è stato portato in ospedale dai soccorsi, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia Locale.

Roma, incendio in un appartamento: 74enne si lancia dalla finestra e muore, grave il marito

Dramma nella mattinata di oggi, mercoledì 24 marzo, nei pressi del centro storico di Roma. Un appartamento, sito al terzo piano di un palazzo di via di Monserrato, è stato avvolto dalle fiamme intorno alle 8:30. All’interno si trovavano una donna di 74 anni ed il marito di 67. Stando a quanto riporta la redazione di Roma Today, la 74enne per cercare di mettersi in salvo e sfuggire all’incendio si è lanciata dalla finestra finendo nel cortile interno della palazzina. Una caduta che non le ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: l’equipe medica non ha potuto fare altro che constare il decesso. I vigili del fuoco, domate le fiamme, hanno tratto in salvo il marito della vittima, rimasto gravemente intossicato. Il 67enne è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Santo Spirito, dove ora si trova ricoverato.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale ed i carabinieri che, insieme ai pompieri, stanno conducendo gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato il rogo. I vigili del fuoco hanno dichiarato, riporta Roma Today, inagibile l’appartamento gravemente danneggiato dall’incendio.