Investita mentre attraversa la strada: morta una donna

Una donna di 74 anni è morta nel pomeriggio di ieri dopo essere stata travolta da un’auto lungo la Circonvallazione a Banchette, in provincia di Torino.

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri lungo la Circonvallazione a Banchette, in provincia di Torino. Una donna di 74 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada nei pressi della fermata del bus. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno provato a rianimare la donna, ma ogni tentativo è risultato inutile. Intervenuti per gli accertamenti del caso anche i carabinieri.

Una donna è stata travolta e uccisa da un’auto sulla Circonvallazione a Banchette, comune in provincia di Torino, nel pomeriggio di ieri, martedì 23 marzo. La vittima è Carolina Bassino, 74enne residente a Ivrea. Stando a quanto riporta la redazione di Torino Today, la 74enne sembra stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un’auto, una Dacia Duster condotta da una donna di 76 anni, l’ha investita facendola finire rovinosamente sull’asfalto. Un impatto che non ha lasciato scampo alla donna.

In pochi minuti, sul luogo dell’incidente è arrivata l’equipe medica del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Il personale medico, che aveva anche fatto atterrare l’elisoccorso, ha provato a rianimarla, ma alla fine si è dovuto arrendere costatandone il decesso, sopraggiunto per le ferite riportate. La conducente della vettura, come riporta Torino Today, è rimasta sotto choc per quanto accaduto ed è stata accompagnata presso l’ospedale di Ivrea.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, anche i carabinieri della stazione di Ivrea che hanno effettuato i rilievi di legge e gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente costato la vita alla 74enne. Per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi, il tratto interessato è stato chiuso al traffico.