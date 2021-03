Unghie, a cosa serve mettere la carta igienica sopra

Molti si stanno chiedendo a cosa serve mettere la carta igienica sopra le unghie, in questo articolo ve lo sveliamo in modo semplice e veloce

In molte occasioni alcune persone tendono a mettere la carta igienica sulle unghie ma c’è chi ancora non ha capito a cosa serva questa tattica. In realtà si tratta di un metodo naturale per mantenere in forma la mano e non rovinare le unghie a causa di un trauma. Spesso soprattutto nell’ambiente domestico capita di spezzarle e così c’è chi per rimediare usa questo materiale bizzarro. Ma scopriamo bene quali sono i dettagli.

Unghie, a cosa serve la carta igienica?

Semplice, la carta igienica aiuta le unghie a non spezzarsi. C’è chi infatti spende molti soldi tra manicure e gel per avere sempre la mano pulita e sistemata. Ma che succede se qualcosa va storto? In arrivo il rimedio naturale. Basterà usare un pezzo di carta igienica e con attenzione dividere i due veli. Successivamente applicare un velo sull’unghia spezzata, ma prima passare un po’ di smalto trasparente. Dopo riapplicarlo sopra il velo e aspettare che si asciughi. Finita la prima parte chi vuole può usare colore e fantasia per coprire il lavoro di rimedio. Si tratta di una cosa provvisoria, ovviamente, ma è utile per resistere fino al prossimo appuntamento dall’estetista.

Chi verrà a conoscenza di questo rimedio temporaneo potrà vivere più serenamente e non avrà più paura di un’unghia spezzata. In questo modo le faccende domestiche non saranno più un problema per quelle donne che non riescono a lavorare in casa in modo lineare. Anche se qualcosa andrà storto, niente panico…la carta igienica corre ai ripari.