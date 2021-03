Tiziano Ferro, pronto a festeggiare un anniversario davvero importante

Tiziano Ferro è pronto a festeggiare un importante anniversario, il raggiungimento di un prezioso traguardo: ecco come lo ha annunciato al pubblico

È indubbiamente uno degli artisti italiani più amati e la sua musica continua a far battere milioni di cuori: Tiziano Ferro è pronto a festeggiare un anniversario speciale che segnerà per lui il raggiungimento di un grosso traguardo. Nel 2021 il cantautore celebrerà i suoi primi vent’anni di carriera e per l’occasione il pubblico spera di poter ricevere qualche progetto speciale. A ricordare l’avvicinarsi di questa ricorrenza ci ha pensato proprio lui attraverso un post su Instagram. “Questo è l’anno in cui celebrerò 20 anni di carriera. Ogni risata, come fosse la prima“, scrive condividendo uno scatto che lo ritrae in un momento di felicità.

Un nuovo progetto in arrivo? Intanto Tiziano smentisce fake news

Numerosi artisti hanno preso la palla al balzo per realizzare in occasione di importanti anniversari legati alla propria carriera degli album celebrativi, i cosiddetti “Best Of“. In realtà un progetto simile Tiziano Ferro lo ha già pubblicato nel 2014 con una raccolta dei suoi maggiori successi. Lo scorso novembre ha invece dato vita al primo capitolo di un suo piccolo sogno: quello di un disco di cover per omaggiare i grandi artisti della musica italiana, che hanno segnato il nostro repertorio e hanno rappresentato una fonte di ispirazione per il cantautore.

Proprio per questi motivi i fan di Tiziano si domandano se per i vent’anni di carriera arriverà una sorpresa discografica o se, avendo già realizzato in passato progetti simili, deciderà di non farlo. Nel frattempo l’artista si è preso del tempo per smentire una notizia che aveva iniziato a girare sul web. Alcuni siti avevano iniziato a riportare una voce secondo la quale Tiziano fosse al lavoro su una nuova versione del suo celebre brano “Xdono“, ma non solo. A questo si aggiungeva l’indiscrezione dell’arrivo di un album di duetti.

Il cantante, attraverso una storia su Instagram, ha rivelato: “Ahimè, notizia falsa“. Questo non toglie che Tiziano potrebbe ugualmente essere al lavoro in studio di registrazione, ma al momento non è dato saperlo con certezza.