Sono ancora una volta i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo a conquistare la classifica FIMI: ecco chi è riuscito a conquistare il podio delle vendite

Il Festival di Sanremo sembra ormai un ricordo lontano, tuttavia per gli artisti protagonisti di quest’ultima 71esima edizione è tempo di raccogliere i propri frutti. I singoli presentati sul palco dell’Ariston continuano a conquistare classifiche e radio, indipendentemente dalla posizione con la quale hanno concluso la gara canora. Sono stati numerosi i cantanti che hanno anche rilasciato, in concomitanza con l’evento, i loro nuovi album e proprio per questo è tempo di tirare le somme. Scopriamo chi è riuscito a conquistarsi un posto sul podio della classifica FIMI.

Classifica FIMI, gli album e i singoli più venduti della settimana

Come ogni settimana la Federazione Industria Musicale Italiana -meglio nota come FIMI- ha pubblicato le classifiche di vendita inerenti agli album e ai singoli. Al primo posto dei dischi e dei vinili c’è Ermal Meta che debutta con il suo nuovo progetto “Tribù urbana” sul gradino più alto del podio. L’incredibile successo del cantautore continua indipendentemente dalla posizione ottenuta a Sanremo -la terza- come accade spesso in queste occasioni. Ermal si è dichiarato commosso del supporto ricevuto e ha voluto dedicare questa soddisfazione proprio ai suoi fan che ha definito la sua “tribù“.

Al secondo posto degli album più venduti un’altra protagonista del Festival, Annalisa, con la riedizione del suo ultimo progetto discografico, “Nuda10“. Al suo interno il singolo presentato all’Ariston, “Dieci“, che festeggia anche gli altrettanti anni di carriera. Resta fisso alla terza posizione invece “Obe” del rapper Mace. Altri due debutti direttamente da Sanremo entrano alla quarta e alla quinta posizione: rispettivamente “Meridionale” di Aiello e “Tante care cose” di Fulminacci.

Si rivoluziona invece la classifica dei singoli più venduti con una nuova prima posizione. Continua lo straordinario successo di “Musica Leggerissima“, il brano di Colapesce e Dimartino, che sebbene non sia salito sul podio a Sanremo è forse la canzone al momento più ascoltata e amata dal pubblico. È loro la prima posizione di questa settimana che si va ad aggiungere a quella di Spotify. Sempre a loro va il titolo di brano italiano più trasmesso dalle radio.

Al secondo posto invece la giovane Madame con “Voce“, contenuto nel suo album di debutto appena pubblicato. Al terzo posto i vincitori del Festival, i Maneskin, con la loro “Zitti e buoni“. Scendono invece dal podio Fedez e Francesca Michielin che dalla prima posizione della scorsa settimana occupano ora il quarto posto con “Chiamami per nome“.