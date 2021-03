Fedez, il primo sorriso della dolce Vittoria diventa virale – VIDEO

A sole poche ore dalla nascita della dolcissima Vittoria, il papà Fedez immoratala il suo primo sorriso: il video è subito virale.

Una lunga attesa che ha riservato per una delle coppie più celebri della nostra penisola, quella composta dal cantante rapper Fedez e dalla sua sposa Chiara Ferragni, un’emozione senza fine. Dopo la nascita della piccola Vittoria avvenuta nella tarda giornata di ieri, lunedì 23 Marzo, il suo papà non ha nascosto le sue lacrime di commozione nel tenerla in braccio per la prima volta. Adesso per rinnovare ancora il lieto evento e condividerlo naturalmente anche con i numerosissimi ammiratori della famiglia Ferragnez, Fedez ha appena postato una nuova serie di piccoli scatti ed un imperdibile video del suo primo sorriso.

Fedez, immortalato il primo sorriso di Vittoria emoziona il web

Nell’ultimo video postato sul profilo Instagram del cantante milanese, la dolce Vittoria appare lievemente assonnata nelle sue prime ore di vita, un primo piano a dir poco commovente che lascia intravedere il suo primo forse inconsapevole sorriso. Una tenerezza indescrivibile accompagnata da due scatti realizzati nella stanza di ospedale, che assumono le sembianze di una cornice altrettanto suggestiva.

Nel primo Vittoria è stata ritratta come un piccolo fagotto, in una copertina blu custodita nel tepore necessario e sul viso un’espressione di beata serenità. Impossibile non notare inoltre l’accessorio fatto indossare alla nuova arrivata, un bellissimo cappellino rosa firmato dal brand della sua stessa mamma. Mentre nel terzo scatto, per concludere, Fedez ne diviene il protagonista.

Appare di fronte alla fotocamera di Chiara e felicemente provato dalle molteplici emozioni della giornata appena conclusasi. E, mentre si lascia andare alle sue lacrime di gioia già pronte a straripare, come dimostrato in un video della scorsa serata, si prepara ad accogliere la maestosa ondata di complimenti da parte dei loro fan.