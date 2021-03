Auto finisce fuori strada sulla provinciale: muore ex segretario comunale

Un ex segretario comunale di Luras e Aggius, in provincia di Sassari, è morto mentre percorreva in auto la provinciale 10, forse colto da un malore.

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri sulla provinciale 10 nel territorio di Luras, in provincia di Sassari. Un uomo di 67 anni, forse colto da un malore alla guida, ha perso il controllo della sua auto che è finita fuori strada lentamente. Ad accorgersi di quanto accaduto alcuni automobilisti in transito che hanno lanciato l’allarme. Sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente.

Un uomo è morto ieri mentre si trovava alla guida della sua auto sulla strada provinciale 10 a Luras, comune in provincia di Sassari. A perdere la vita Salvatore Addis, 67enne ex segretario comunale di Luras e Aggius. Stando a quanto riporta la redazione de La Nuova Sardegna, Addis stava rientrando a casa dopo essere stato in campagna percorrendo la provinciale, quando la sua vettura ha sbandato verso la cunetta finendo lentamente fuori dalla carreggiata. Alcuni testimoni vedendo l’auto dirigersi fuori strada hanno lanciato l’allarme.

Sul posto si è precipitato lo staff sanitario del 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso del 67enne. L’uomo, probabilmente, è stato colto da un malore alla guida ed ha perso il controllo della vettura.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, anche i anche i vigili del fuoco e i carabinieri. I militari dell’Arma hanno provveduto ai rilievi di legge per chiarire quanto accaduto.

Abbiamo appena appreso la bruttissima notizia che è deceduto Salvatore Addis segretario del Comune di Aggius sino alla… Pubblicato da Comune di Aggius su Martedì 23 marzo 2021

La tragica notizia ha sconvolto le due comunità di Luras e Aggius che hanno inviato numerosi messaggi di cordoglio alla famiglia di Addis. Tra questi anche quello del Comune di Aggius che ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook scrivendo: “Abbiamo condiviso un pezzo di strada insieme, sei nei nostri cuori e nelle nostre preghiere, riposa in pace Salvatore, il Sindaco gli Amministratori i Dipendenti del Comune“.