Fedez, Chiara e Vittoria: la nuova FOTO è da brividi. Tutti commossi

La figlia di Fedez e Chiara Ferragni è finalmente nata per la gioia di mamma e papà, la foto condivisa è dolcissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Vittoria, è il nome della bambina di Chiara Ferragni e Fedez nata ieri 23 marzo a Milano. I genitori sono colmi di gioia e amore per aver accolta una seconda vita dopo il primogenito Leone che ha da pochi giorni compiuto 3 anni. La bimba è infatti nata pochi giorni dopo il suo fratello maggiore. Le foto condivise da l’influencer sono emozionanti e fanno trasparire l’amore e la dolcezza di un momento così importante della loro vita. La piccola Vittoria si è fatta aspettare ma ne è valsa la pena. Chiara infatti è andata oltre la scadenza, ha partorito alle 39esima settimana.

LEGGI ANCHE>>>Bianca Guaccero divina con una collana molto particolare: che dettagli-FOTO

La piccola Vittoria Lucia Ferragni è pronta a conoscere il fratello Leone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Gomorra e Suburra, stessi registi per una nuova serie

Oltre ad aver condiviso le dolcissime foto della piccola Vittoria, Fedez ha chiamato su Facetime il piccolo Leone che ha salutato la sorellina e ha detto che l’aspetta a casa. Con lui c’è la nonna Marina che anche lei aspetta con ansia di conoscere e poter stringere tra le braccia la seconda nipotina. Nasce in un periodo storico terribile la piccola Vittoria, in un momento di pandemia globale, in un momento di incertezze e difficoltà. Ma forse è proprio la sua nascita a portare un pò di speranza e far capire la vita va avanti e continua nonostante il virus. Tanti bambini sono nati in questo periodo, certo il restare a casa e non lavorare ha aiutato molto.

Molti ne hanno approfittato ritenendo il momento ideale per poi tornare alla carica con il lavoro quando tutto riaprirà. Infatti c’è stato un aumento registrato nelle nascite sopratutto a Milano. Molti personaggi noti in particolare hanno dato alla luce in questo periodo i loro piccolini oppure sono ancora in attesa. Ha partorito da pochi giorni anche l’influencer Ludovica Valli. Belen Rodriguez è incinta del secondo figlio che sarà una femmina. Meghan Markle è incinta del secondo baby e anche lei sarà una femmina. Insomma un baby boom in questo particolare momento. La Ferragni ha già condiviso una foto della nascita di Leone a paragone con la nascita della piccola Vittoria, ha scritto poi “Che emozione”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Entrambi la Ferragni e Fedez sono molto sensibili, sopratutto alla nascita dei loro figli. Infatti è diventato subito virale il video in cui Fedez si lascia andare ad un pianto di gioia mentre tiene tra le braccia la sua Vittoria. Poi dolcissimo fa un complimento alla moglie dicendo che è sempre più bella. Che uomo Fedez!