Giulia Cavaglia in versione “Lilla” illumina la primavera-FOTO

La bella Cavaglia condivide una foto su instagram in cui appare sensuale e bellissima in una tutina aderente color lilla

Giulia Cavaglia condivide una foto su instagram in cui appare splendida in color lilla, indossa una tutina aderente e tacchi a spillo. Con lei si respira aria di primavera. Nella didascalia scrive:”Che dite sto esagerando con il lilla?”. Nelle foto sul suo profilo la Cavaglia risulta bella e dinamica, in questo momento sta vivendo un periodo felice e sereno della sua vita.

Giulia Cavaglia ha trovato l’amore con un Dj

Per l’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, Giulia Cavaglia è un periodo felice. La bella Cavaglia infatti lavora tanto e ha anche ritrovato l’amore. Dopo la fine della storia con Francesco Sole, oggi la Cavaglia sta insieme ad un Dj. Lui si chiama Federico Chimirri, ha già condiviso delle foto con il suo nuovo compagno e sono bellissimi. Anche nelle stories la Cavaglia lo mostra e condivide pezzi di quotidianità in casa. Sotto ad una foto in cui la Cavaglia è in braccio al suo compagno, scrive:“Ci sono persone che sanno di casa. Vi è mai capitato?”.

Lui risponde nei commenti scrivendo:”Ciao piccola”. Lui è stato corteggiatore a Uomini e Donne per Nilufar Addati e anche Sara Affi Fella. La bella influencer è seguita da 547 mila followers ed è infatti molto benvoluta dal pubblico, per la sua spontaneità e genuinità. A quanto pare il suo ex Francesco Sole l’ha sfruttata per conoscenze, vacanze e soldi. Avrebbe anche fatto qualche scappatella durante la storia d’amore con la Cavaglia. Insomma la storia si ripete, infatti Giulia uscita da Uomini e Donne con il suo Manuel, poco dopo lei lo lascia a causa di tradimenti conclamati ad Ibiza.

Ad oggi però sembra aver ritrovato la serenità accanto a Federico e speriamo sia la volta buona e che tutto fili liscio per la giovane. Lei che è sempre stata coerente, concreta e vera nelle sue affermazioni e dichiarazioni. Si merita quindi lo stesso trattamento dall’uomo che sta al suo fianco. Staremo a vedere come procede questa nuova storia d’amore, se son rose fioriranno.